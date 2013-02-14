  1. فرهنگ و ادب
۲۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

هنرمندان و شاعران کرد میهمان گرامی‌داشت اورامی در تهران می‌شوند

هنرمندان و شاعران کرد میهمان گرامی‌داشت اورامی در تهران می‌شوند

مسئولان فرهنگی و هنری استان های تهران و كردستان، رئیس حوزه هنری و شاعران شناخته شده كشور در مراسم بزرگداشت شاهرخ اورامی حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داوودی مدیر دفتر شعر حوزه هنری با اعلام این خبر افزود: مسئولان فرهنگی و هنرمندان استان كردستان از جمله مدیران و استادان دانشگاه تقریب مذاهب این استان روز دوشنبه 30 بهمن ماه در بزرگداشت این شاعر آیینی اهل سنت حاضر می‌شوند.

داوی در ادامه گفت: همچنین از شاعران شناخته شده كشورمان از جمله محمد جواد محبت، عباسعلی براتی‌پور، علیرضا قزوه، جواد محقق، اسماعیل امینی، سعید بیابانكی، كمال شفیعی، محمود حبیبی كسبی و دیگران برای شركت در این مراسم دعوت به عمل آمده است.

وی در پایان افزود: نمایش كلیپی از زندگی و فعالیت‌های ادبی شاهرخ اورامی و اجرای موسیقی كردی از جمله بخش‌های مراسم بزرگداشت این شاعر آیینی خواهد بود.

یادآوری می‌شود كه مراسم بزرگداشت شاعر شناخته شده كردستان، مرحوم شاهرخ اورامی روز دوشنبه 30 بهمن از ساعت 15 تا 17 در تالار مهر حوزه هنری برگزار می‌شود.

کد مطلب 1814693

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