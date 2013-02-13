بهاری كه بوی انحراف از رهبری از آن به مشام می رسد، نیامده خزان است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در صحن علنی مجلس در اخطار قانون اساسی به رئیس جمهور با اشاره به راهپیمایی باشكوه مردم در روز 22 بهمن گفت: مردم ایران با این راهپیمایی اعلام كردند كه ما مملكت مان را، دین مان را، مسئولان مان را خیلی دوست داریم اما آقای رئیس جمهور ما به خاطر بهار شما راهپیمایی نكردیم. بهاری كه الان بوی انحراف از رهبری و ارزش های انقلابی از آن به مشام می رسد، نیامده خزان است ، پاییزی است كه منجر به سقوط طمع كاران ثروت و شیفتگان قدرت خواهد شد.

وی ادامه داد: تعرض به اماكن مقدسه به هر شكل ممنوع است. این معترضین چه ارتباطی با عاشورای سال 88 و حمله به مساجد تهران دارند.

قاضی پور ادامه داد: این عده همان كسانی نیستند كه به پیشواز بعضی ها می روند؟ چرا قوه قضائیه با این عناصر كه مرتكب جرایم مشهود می شوند، برخورد نمی كند؟

نماینده ارومیه گفت: آیا این رفتارهای زنجیره ای آماده سازی برای فتنه 92 نیست؟

وی همچنین خطاب به باهنر نایب رئیس مجلس كه ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت گفت: به شورای نگهبان و وزارت كشور بفرمایید به گوش باشند كه اینها همه در ارتباط با انتخابات سال 92 ریاست جمهوری است.

وی همچنین گفت: اینها باید بررسی شود، از ناحیه چه جریان انحرافی و قانون شكنی حمایت می شوند.

قاضی پور ادامه داد: چرا وزیر اطلاعات و وزارت كشور پیگیری نمی كنند و اطلاعیه پخش نمی كنند؟ آیا اینها از كسی می ترسند كه جایگاه خود را از دست بدهند.