جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز دو تیمی در بازی پایان فصلشان در برابر هم قرار می گیرند که هر دو مساعد صعود به پلی آف بودند.



سرمربی تیم والیبال میزان خراسان افزود: این بازی تاثیر چندانی برای دو تیم ندارد و فقط ممکن است جایگاه ششم و هفتم جدول جابه جا شود و گرنه نتیجه بازی در شرایط کلی دو تیم تاثیر به سزایی ایجاد نخواهد کرد اما خوب به هر صورت تیم پیشگامان کویر یزد به عنوان یکی از رغیبان ما روز سختی را در مشهد خواهد گذراند.



قوچان ن‍ژاد بیان کرد: با توجه به اینکه تیم میزان میزبان این بازی است سعی خواهیم کرد بازی آخرمان را با پیروزی پشت سر بگذاریم تا تماشاگران خوبمان با کام شیرین بازی های این فصل را به پایان برسانند.



وی اظهار کرد: مجتبی غیاثی تمریناتش را شروع کرده و به احتمال زیاد در بازی امروز مقابل تیم پیشگامان کویر یزد در ترکیب تیم قرار خواهد گرفت.





حرص خوردن جزئی از کار مربیان است





سرمربی تیم والیبال میزان خراسان بیان کرد: حرص خوردن جزئی از کار مربیان است و این ماجرا وقتی حساس تر می شود که هدایت تیمی را بر عهده داشته باشی که آن تیم از شهر خودت باشد.



قوچان نژاد افزود: در طول بازی های فصل حتی آن دسته از بازی های را که برنده از میدان خارج شدیم اضطراب و حرص خوردن جزئی از وجودم بود اما در این چند بازی آخر که مجتبی غیاثی را در اختیار نداشتیم و یار جایگزین نیز آنطور که انتظار می رفت عمل نکرد حرص خوردن من و دیگر اعضای تیم چند برابر شد.



وی گفت: تیم مان در طول فصل فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشت به گونه ای که در یک سری از بازی های که می توانستیم پیروز شویم شکست خوردیم و در برخی از بازی های که توقع پیروزی از تیم نبود پیروز میدان شدیم.



تشکیل آکادمی والیبال در خراسان رضوی





سرمربی تیم والیبال میزان خراسان در آستانه آخرین بازی فصل تیمش اظهار کرد: تنها چیزی که می توانم بگویم این است که هرچه در توان داشتم گذاشتم تا تیم میزان در جایگاه مناسب شان والیبال استان قرار بگیرد حالا اینکه چقدر در کارم موفق بوده ام قضاوتش با مردم خوب خراسان و همه کسانی که برای ورزش استان زحمت می کشند.



قوچان نژاد افزود: یکی از اتفاقات خوبی که با حضور تیم میزان در ورزش استان به وقوع پیوست رشد تعدادی بازیکن بومی در والیبال استان بود.



وی بیان کرد: همچنین یکی از اتفاقات خوب دیگر در والیبال استان آشتی تماشاگران والیبال با این ورزش با سابقه استان بوده است به گونه ای که اکنون تیم میزان در صدد است برای بازی های فصل آینده اش سالنی با ظرفیت بالاتر در نظر بگیرد.



سرمربی تیم والیبال میزان خراسان افزود: آکادمی والیبال که سال آینده در استان شکل خواهد گرفت نیز یکی از مسائل مهمی است که با حضور تیم میزان در والیبال خراسان رضوی به وقوع خواهد پیوست.





اخلاق گرایی در تیم میزان و طرفدارانش کم نظیر بود





قوچان نژاد با اشاره به بی حاشیه بودن تیم میزان اظهار کرد: بحث اخلاق گرایی در تیم میزان و همچنین طرفداران با تعصبش در فصل جاری کم نظیر بود که امیدوارم این مسئله بیش از اینها مد نظر فدراسیون قرار گیرد.



وی افزود: البته حاشیه جزئی از تیم داری و ورزش است اما تیم میزان به دلیل تاکیدی که بر اخلاق گرایی دارد در فصل جاری کم حاشیه ترین تیم والیبال کشور بوده است.



سرمربی تیم والیبال میزان خراسان بیان کرد: اینکه بازیکنان تیم ما حتی یک کارت زرد از داور دریافت نکرده اند یا طرفداران با غیرت مشهدی دو مرتبه از طرف فدراسیون مورد تقدیر قرار گرفتند مسائلی نیست که به راحتی از کنار آن بگذریم.



قوچان نژاد افزود: درست است که تیم مان در این فصل روی سکو نرفت اما پیشرفت چند پله ای نسبت به فصل قبل که تیم در رتبه یازدهم قرار داشت نشان می دهد رشد تیم میزان از سرعت قابل ملاحظه ای برخوردار است که امیدوارم این رشد همراه با اخلاق در سال آینده ما را به سکو هم برساند.