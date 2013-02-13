اجرای قانون جامع معلولان منوط به تامین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی سخنگویی روز چهارشنبه در همایش ملی ضایعات نخاعی افزود: نخستین بیمارستان تخصصی ضایعات نخاعی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران قبل از پایان سال راه اندازی می شود و بعد از راه اندازی عمل های جراحی و امور توانبخشی بیماران ضایعه نخاعی در این مرکز صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با وجودی که این گونه بیمارستان ها در تمام کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد اما متاسفانه و علی رغم شمار زیاد جانبازان و بیماران ضایعه نخاعی کشور، تاکنون چنین مرکز درمانی در کشور وجود نداشته است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اضافه کرد: تاکنون بیماران ضایعه نخاعی به آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی سوق داده می شدند و به این ترتیب معلولان را از جامعه جدا کردند که این مساله به بخش توانبخشی کشور لطمه زیادی وارد کرد.

سخنگویی درباره قانون جامع معلولان گفت: اجرای این قانون منوط به داشتن اعتبار است چرا که به طور مثال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به علت نبود اعتبارات از ثبت نام رایگان معلولان سرباز می زد و مواد قانون جامع معلولان بی نتیجه باقی مانده بود.

معاون توانبخشی بهزیستی خاطرنشان کرد: یک سال است که سازمان بهزیستی با کمک تشکل ها این قانون را بازنگری کرده و اکنون این قانون در حال ارایه به مجلس شورای اسلامی است.

وی تاکید کرد: اگر این قانون در مجلس به تصویب برسد 80 درصد مشکلات معلولان حل شده و به طور مثال تحصیل، بیمه و تسهیلات مورد نیاز آن ها رایگان خواهد شد.

سخنگویی درباره نقش سازمان های دیگر در پیشگیری از ضایعات نخاعی، گفت: وزارت راه و کارخانه های خودروساز باید خسارات تحمیلی تصادفات به جامعه را بخاطر احداث جاده های غیراستاندارد و خودروهای بی کیفیت پرداخت کنند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی به تغییرات بوجود آمده در محیط شهری اشاره کرد و گفت: علاوه بر مناسب سازی محیط، اذهان عمومی نیز باید مناسب سازی شود.

سخنگویی اظهار داشت: امسال تصمیم گرفتیم 10 هزار ویلچر بین معلولان کشور توزیع کنیم اما قیمت آن ناگهان از 200 به 400 هزار تومان افزایش یافت.

وی درباره فرهنگ عمومی جامعه نسبت به معلولان نیز گفت: اکنون مهدکودک ها از پذیرش کودکان نابینا و معلول خودداری می کنند در حالی که کودکان سالم باید از کودکی با معلولان آشنا شوند و اکنون به دنبال یکپارچه سازی معلولان با افراد سالم هستیم.

وی تصریح کرد: اکنون معلولان تاوان می پردازند تا آیندگان راحت تر وارد جامعه شوند.

وی یادآور شد: پروتکل درمانی خوبی برای معلولان نداریم و آنان تا ابد به بهزیستی وابسته هستند در حالی که پروتکل درمانی آنها در کشورهای دیگر چهار تا شش ماه است و از آن پس معلول وارد جامعه می شود.