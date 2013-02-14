مسئولان حدود خود را بشناسند/ از بداخلاقی پرهیز کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله آملیلاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به اینکه «همانطور که اصل وقوع انقلاب اسلامی مورد توجه بسیاری از کارشناسان و جامعهشناسان بود، حضور حماسی و همیشگی مردم در دفاع از انقلاب آن هم پس از 34 سال و با وجود تمام فشارهای خارجی، پدیدهای شگرف و قابل مطالعه است» گفت: البته بسیاری از غربیها که نگاهی مادی به زندگی دارند از درک نگاه معنوی حاکم بر انقلاب، مردم و مسئولان این نظام عاجزند و همواره این سوال برایشان مطرح است که چگونه ملتی میتواند با این همه فشار و تحریم و توطئه علیه خود باز هم در صحنه دفاع از کشور و نظام خود حاضر شود.
آیتالله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «دین، رشته و حلقه اتصال قشرهای مختلف مردم ایران است و همواره آنان را به صحنه میآورد»، از اخلاق نیز به عنوان عامل دیگر حضور همیشگی مردم در دفاع از انقلاب نام برد و گفت: بسیاری از مردم نیز علاوه بر حمایت دیندارانه از نظام با تمسک به اخلاق عزتمند خود، دفاع از انقلاب و کشور را وظیفهای اخلاقی میدانند، در حالی که چهبسا حتی ظاهر دینی نیز ندارند.
رئیس قوه قضاییه همچنین «ولایت فقیه» را عامل بسیار مهمی در همبستگی مردم و حمایت همیشگی آنان از انقلاب دانست و افزود: با وجود ولایت فقیه در کشور بنبستی وجود ندارد و این نظام به رهبری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری همواره به سوی قله کمال در حرکت بوده است و مردم نیز با درک این نعمت بزرگ و در پرتوی دینداری و اخلاقمداری، عزتمندانه و با اقتدار کامل پشتیبان نظام اسلامی بوده و هستند و همه مسئولان باید شکرگزار این نعمتها باشند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه مردم انقلابی و بصیر ایران اسلامی با وجود تمام فشارها، توطئهها و تحریمها علیه نظام اسلامی بازهم با حضور حماسی خود در صحنه دشمنان را ناامید کردند، گفت: پیام انقلابی مردم به کشورهای سلطهطلب این بود که فشارهای شما بیفایده است و حتی نتیجه عکس میدهد و مردم هوشمند و بصیر ایران با درک شرایط و پی بردن به ماهیت اصلی فشارها و تحریمهای استکباری که عقب راندن مردم از آرمانهای انقلاب است، این تهدیدها را به فرصتی برای نمایش دوباره اقتدار و عظمت نظام اسلامی تبدیل کردند.
رئیس قوه قضاییه نتیجه اقتدار و عظمت ملت ایران را قطع دست بیگانگان دانست و افزود: مردم انقلابی ایران باردیگر ثابت کردند که هرگاه دشمنان این نظام در صدد ضربه زدن به اصل نظام هستند و سختترین فشارها را به مردم وارد میکنند تا آنان دست از حمایت خود بردارند، این مردم انقلابی باز هم ثابتقدم و استوار در صحنه حضور مییابند.
آیتالله آملی لاریجانی پیام راهپیمایی 22 بهمن را برای مسئولان، لزوم خدمترسانی بیشتر به مردم، رعایت قوانین و اجتناب از ایجاد تفرقه در جامعه و بداخلاقیهای سیاسی و مجرمانه برشمرد و گفت: مردم با این حضور حماسی اعلام کردند با توان و اقتدار و عزت و سربلندی از این امور عبور میکنند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: مسئولان باید حدود خود را بشناسند، همانطور که قانون اساسی حدود و مسئولیتها را مشخص کرده است. مردم، بابصیرت کامل میان مشکلات معیشتی خود و حمایت از اصل نظام تفکیک قائل شدند، و تمامقد در دفاع از نظام ایستادهاند. مسئولان باید قدر بشناسند و اگر بیتدبیریهایی دارند باید کنار بگذارند و از سخنان نادرست و بداخلاقیها پرهیز کنند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری نیز همواره امر کردهاند که مسئولان اختلافهای خود را به میان مردم نکشانند، افزود: مردم انقلابی ایران بخوبی مصداقها را تشخیص میدهند و امیدواریم تمام مسئولان نیز در مسیر خدمت به اسلام و مسلمین و با اقتدار کامل، تحت ولایت مقام معظم رهبری حرکت کنند.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی پیشنویس آییننامه اجرایی نحوه اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولان باید حدود خود را بشناسند، همانطور که قانون اساسی حدود و مسئولیتها را مشخص کرده است و اگر بیتدبیریهایی دارند باید کنار بگذارند و از سخنان نادرست و بداخلاقیها پرهیز کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله آملیلاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به اینکه «همانطور که اصل وقوع انقلاب اسلامی مورد توجه بسیاری از کارشناسان و جامعهشناسان بود، حضور حماسی و همیشگی مردم در دفاع از انقلاب آن هم پس از 34 سال و با وجود تمام فشارهای خارجی، پدیدهای شگرف و قابل مطالعه است» گفت: البته بسیاری از غربیها که نگاهی مادی به زندگی دارند از درک نگاه معنوی حاکم بر انقلاب، مردم و مسئولان این نظام عاجزند و همواره این سوال برایشان مطرح است که چگونه ملتی میتواند با این همه فشار و تحریم و توطئه علیه خود باز هم در صحنه دفاع از کشور و نظام خود حاضر شود.
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