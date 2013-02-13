برای بقا در لیگ برتر ناامید نیستیم/ از کادر فنی گهر حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه گهر، محمدرضا خروطی ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش از بازی با پرسپولیس جلسه‌ای را با کادر فنی برگزار کردیم و خوشبختانه کادر فنی باشگاه همه چیز را مثبت ارزیابی و از یک‌دلی برای موفقیت در آن بازی خبر داد.

وی افزود: ما نیز به نوبه‌ خود آمادگی‌مان را اعلام کردیم که تیم را مورد حمایت قرار می‌دهیم. خروطی مدیریت باشگاه قبلا آمادگی لازم را برای تقویت تیم اعلام کرده است اما نظر کادر فنی این بود با زمانی که باقی‌مانده دیگر نمی‌توان به این مسئله اندیشید و بهتر است با همین داشته‌ها تا پایان ادامه دهیم.

مدیرعامل باشگاه گهر تاکید کرد: کادر فنی از ما خواستند که به لحاظ حضور در تمرینات تیم، تشویق و ایجاد انگیزه برای بازیکنان و همچنین به دلیل مسائل روحی تیم را حمایت کنیم، ما نیز نه تنها از زمان ورود با این نیت آمدیم بلکه در ادامه بیش‌تر به تیم خواهیم رسید.