هنرمندان داستان نویس حوزه هنری خراسان شمالی درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه دومین جشنواره داستان کوتاه خراسان شمالی در اسفراین برگزار و هنرمندان برتر این جشنواره معرفی شدند.

برپایه این خبر، در بخش ویژه این جشنواره که با موضوعات امربه معروف و نهی از منکر، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شعار سال برگزار شد، هنرمندان حوزه هنری خراسان شمالی موفق به دریافت رتبه های ذیل شدند:

رضا وحید با داستان "خوب کادر پر می کند" رتبه اول، زهرا اسدی با داستان "شکست نیاز"، رتبه دوم، ثریا صدقی با داستان "عصای آقاجان" رتبه سوم، سحر نظم بجنوردی با داستان "سالنامه های خسته و آرام" رتبه پنجم و علیرضا عضدی با داستان "مهر آئین" رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.

همچنین در بخش آزاد این جشنواره، ثریا صدقی و سحر نظم بجنوردی با داستان‌های "تا حوض آبی" و "داربستی برای مارال" جزو برگزیدگان این جشنواره شدند.

در این جشنواره360 اثر از شرکت کنندگان استان با هم به رقابت پرداختند که 54 اثر از آن از سوی اعضای کارگاه داستان نویسی حوزه هنری ارسال شده بود.

داوری آثار رسیده به جشنواره را احمد مهدوی دامغانی، حسین مدنی ثانی و حمید حسینی بر عهده داشتند.

مراسم اختتامیه این جشنواره با حضورداستان نویسان سراسر استان به کار خود پایان داد.

گفتنی است: حوزه هنری استان از ابتدای امسال با برگزاری هفتگی کارگاه تخصصی داستان در عصر چهارشنبه ها و جذب علاقه مندان مستعد به داستان نویسی جریان تازه و روبه رشد را در عرصه داستان نویسی استان بوجود آورده است.

