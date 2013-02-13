رئیس جمهور آینده باید هماهنگ با ارکان نظام باشند/مردم بصیرت کامل دارند

حجت الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: در 22 بهمن امسال فرمایش مولای متقیان علی (ع) مصداق پیدا کرد که فرموده اند: " اگر مردم ایران مورد تهدید قرار بگیرند واکنش بیشتری نشان می دهند" .

وی افزود: در زمان خلافت خلیفه دوم مسلمانان ایران با مذاکره اسلام را قبول کرد نه با جنگف لذا امیر مومنان فرموده اند: " اگر مردم ایران مورد ظلم و ستم قرار بگیرند در مقابل آن به پا می خیزند و واکنش نشان می دهند"

حجت الاسلام قبادی ادامه داد: 22 بهمن امسال مصداق فرمایش امیرالمومنین بود و این فرمایش را محقق کرد و مردم ایران اسلامی وظیفه خود را به نحو احسن انجام دادند.

وی گفت: در مقابل حضور این مردم مسئولین نظام وظیفه دارند به مردم روحیه بدهند و باعث تقویت روحیه شاداب، هم گرایی و انسجام در بین آنان شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اتفاق روز 22 بهمن استان قم و تعرض به رئیس مجلس گفت: ما تمام مواضع رئیس مجلس را تایید نمی کنیم اما تعرض به وی کاری خلاف شان، مروت و دور از جایگاه مردمی ملت ما بود.

وی افزود: استان قم استانی است که در انتخابات مجلس بیشترین رای را به ایشان دادند و تفاوت رای آقای لاریجانی با دیگر نامزدها بسیار زیاد بود، لذا بروز چنین اتفاقی در استان قم دور از انتظار بود.

وی با اشاره به انتخابات آینده و خرداد ماهع سال آینده گفت: ملت فهیم ایران هم اکنون به آگاهی و بصیرت کامل رسیده اند و مسلما در انتخاب رئیس جمهور آینده آگاهانه تر از گذشته رفتار می کنند.

حجت الاسلام قبادی گفت: رئیس جمهور آینده باید هماهنگ با ارکان نظام باشد و کسانی که نمی توانند با ارکان نظام هماهنگ باشند باید کاندید نشوند.

وی افزود: انتخاب وظیفه همه آخحاد ایران است و مسلما مردم ما با آگاهی چون گذشته در صحنه حضور یافته و انتخابی درست را انجام می دهد.

وی کاندیداهای انتخابات بعدی را دعوت به حفظ آرامش، اعتدال و دوری از تهمت و تخریب سایر کاندیدها دعوت کرد و گفت: کاندیداها و طرفداران آنان جو را با تهمت و تخریب دیگران آلوده نکنند و با اثبات خود وارد این عرصه شوند.

وی با بیان اینکه قرار گرفتن در جایگاه ریاست جمهوری ویژگی های خاصی را می طلبد گفت: هرکسی نباید کاندید شود، برای مثال ممکن است در یک مسئولیت موفق باشد، اما در جایگاه دیگر و در سمت ریاست جمهوری توان ایفای نقش نداشته باشد لذا باید کاندیدای ریاست جمهوری از علم و توان فکری بالایی برخوردار باشد.

حجت الاسلام قبادی افزود: ما از حضور پر رنگ مردم در انتخابات آینده نیز مطمئنیم و به مردم اعتماد کامل داریم که چون دیگر صحنه ها حماسه ی دیگری می آفرینند چرا که این مردم در 22 بهمن نیز چون دیگر صحنه ها بصیرت و ولایتمداری خود را به نماینده ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب ثابت کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان از تمام مردم کرمانشاه دعوت کرد که بصیرت، پایبندی به نظام و پشتیبانی از ولایت فقیه و انقلاب اسلامی را در خرداد سال 92 و انتخابات آینده با حضور در انتخابات و انتخابی درست به اثبات برسانند.