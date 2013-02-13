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۲۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۴۸

قبادی در گفتگو با مهر:

رئیس جمهور آینده باید هماهنگ با ارکان نظام باشند/مردم بصیرت کامل دارند

رئیس جمهور آینده باید هماهنگ با ارکان نظام باشند/مردم بصیرت کامل دارند

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: ملت فهیم ایران هم اکنون به آگاهی و بصیرت کامل رسیده اند و با آگاهی و توجه به هماهنگ بودن رئیس جمهور منتخب با ارکان نظام آن را انتخاب می کنند.

حجت الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: در 22 بهمن امسال فرمایش مولای متقیان علی (ع) مصداق پیدا کرد که فرموده اند: " اگر مردم ایران مورد تهدید قرار بگیرند واکنش بیشتری نشان می دهند" .

وی افزود: در زمان خلافت خلیفه دوم مسلمانان ایران با مذاکره اسلام را قبول کرد نه با جنگف لذا امیر مومنان فرموده اند: " اگر مردم ایران مورد ظلم و ستم قرار بگیرند در مقابل آن به پا می خیزند و واکنش نشان می دهند"

حجت الاسلام قبادی ادامه داد: 22 بهمن امسال مصداق فرمایش امیرالمومنین بود و این فرمایش را محقق کرد و مردم ایران اسلامی وظیفه خود را به نحو احسن انجام دادند.

وی گفت: در مقابل حضور این مردم مسئولین نظام وظیفه دارند به مردم روحیه بدهند و باعث تقویت روحیه شاداب،  هم گرایی و انسجام در بین آنان شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اتفاق روز 22 بهمن استان قم و تعرض به رئیس مجلس گفت: ما تمام مواضع رئیس مجلس را تایید نمی کنیم اما تعرض به وی کاری خلاف شان، مروت و دور از جایگاه مردمی ملت ما بود.

وی افزود: استان قم استانی است که در انتخابات مجلس بیشترین رای را به ایشان دادند و تفاوت رای آقای لاریجانی با دیگر نامزدها بسیار زیاد بود، لذا بروز چنین اتفاقی در استان قم دور از انتظار بود.

وی با اشاره به انتخابات آینده و خرداد ماهع سال آینده گفت: ملت فهیم ایران هم اکنون به آگاهی و بصیرت کامل رسیده اند  و مسلما در انتخاب رئیس جمهور آینده آگاهانه تر از گذشته رفتار می کنند.

حجت الاسلام قبادی گفت: رئیس جمهور آینده باید هماهنگ با ارکان نظام باشد و کسانی که نمی توانند با ارکان نظام هماهنگ باشند باید کاندید نشوند.

وی افزود: انتخاب وظیفه همه آخحاد ایران است و مسلما مردم ما با آگاهی چون گذشته در صحنه حضور یافته و انتخابی درست را انجام می دهد.

وی کاندیداهای انتخابات بعدی را دعوت به حفظ آرامش، اعتدال و دوری از تهمت و تخریب سایر کاندیدها دعوت کرد و گفت: کاندیداها و طرفداران آنان جو را با تهمت و تخریب دیگران آلوده نکنند و با اثبات خود وارد این عرصه شوند.

وی با بیان اینکه قرار گرفتن در جایگاه ریاست جمهوری ویژگی های خاصی را می طلبد گفت: هرکسی نباید کاندید شود، برای مثال ممکن است در یک مسئولیت موفق باشد، اما در جایگاه دیگر و در سمت ریاست جمهوری توان ایفای نقش نداشته باشد لذا باید کاندیدای ریاست جمهوری از علم و توان فکری بالایی برخوردار باشد.

حجت الاسلام قبادی افزود: ما از حضور پر رنگ مردم در انتخابات آینده نیز مطمئنیم و به مردم اعتماد کامل داریم که چون دیگر صحنه ها حماسه ی دیگری می آفرینند چرا که این مردم در 22 بهمن نیز چون دیگر صحنه ها بصیرت و ولایتمداری خود را به نماینده ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب ثابت کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان از تمام مردم کرمانشاه دعوت کرد که بصیرت، پایبندی به نظام و پشتیبانی از ولایت فقیه و انقلاب اسلامی را در خرداد سال 92 و انتخابات آینده با حضور در انتخابات و انتخابی درست به اثبات برسانند.

کد مطلب 1814890

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