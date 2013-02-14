خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار حوزه فرهنگ و ادب در هفته گذشته را با مرور یک گزارش خبری که خبرنگار مهر درباره نمایشگاه کتاب سال 92 تهیه کرده است، آغاز میکنیم. علی اسماعیلی رئیس بیست و ششم نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و همچنین مجید حمیدزاده مدیر کمیته نظارت محتوایی این نمایشگاه در گفتگوهایی که این هفته با خبرنگار مهر داشتند، دراین باره به بیان سخنانی پرداختند.
تمهیدات برای برگزاری نمایشگاه کتاب در سال انتخابات ریاست جمهوری
اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که «با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در سال آینده، آیا تدابیر خاصی در این مورد در این نمایشگاه اتخاذ میشود؟» گفت: به این مسئله در جلسه قبلی شورای سیاستگذاری بیست و ششمین دوره نمایشگاه کتاب تهران اشارهای صورت گرفت، اما طرح موضوع نشد. اینکه ایام برگزاری نمایشگاه قرین است با زمان برگزاری انتخابات، باید به عنوان یک مسئله مهم در شورای سیاستگذاری مورد بحث و تبادل نظر جدی اعضای قرار گیرد.
وی گفت: باید تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود، اما اینکه چه نوع مواجههای با این موضوع اتخاذ شود، باید در جلسه بعدی شورای سیاستگذاری نمایشگاه درباره آن بحث شود.
در همین حال، حمیدزاده هم در پاسخ به این سئوال که «آیا برنامهای برای نظارت بر کتبی که در این نمایشگاه ارائه میشود، از جهت منتفع یا متضرر شدن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از این آثار دارید؟» گفت: نمایشگاه یک وجه فرهنگی دارد، نه سیاسی. ما به مسائل سیاسی از حیث فرهنگی نگاه میکنیم اما به مسائل فرهنگی از منظر سیاسی نگاه نمیکنیم.
وزیر ارشاد: نگران طلب ناشران خارجی نباشید
اما خبرنگار مهر، در گفتگوی دیگری با سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سوالاتی درباره طلب ناشران خارجی از وزارت ارشاد پرسید که وزیر در پاسخ گفت: در حال پیگیری هستیم و انشاءالله پرداخت میشود و جای نگرانی نیست.
حسینی در مورد طلب ناشران خارجی حاضر در دو دوره گذشته نمایشگاه کتاب و با توجه به اینکه به زمان برپایی نمایشگاه کتاب سال بعد هم نزدیک میشویم، به خبرنگار مهر گفت: انشاءالله پرداخت میشود و جای نگرانی نیست.
وزیر ارشاد ادامه داد: در تدارک مقدمات برپایی نمایشگاه کتاب سال آینده هستیم و تلاش میکنیم اعتبارات لازم آن تهیه شود و با رئیس جمهور نیز در این زمینه صحبت کردیم و نظر وی هم مساعد است و چون این نمایشگاه اعتبار جهانی دارد باید هرچه باشکوهتر برگزار شود.
وی همچنین در جواب به سئوال خبرنگار مهر که آیا طلب ناشران تا برگزاری نمایشگاه کتاب پرداخت میشود، گفت: انشاءالله.
گردهمایی نویسندگان کودک و نوجوان کانون پرورش فکری در مشهد
اما در ابتدای این هفته گروهی از نویسندگان کودک و نوجوان که با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری دارند و شماری از کتابهایشان توسط کانون به چاپ رسیده، گردهمایی چند روزهای در مشهد مقدس داشتند که در این چند روز برنامههای مختلفی از جمله نشستهای نقد و بررسی آثارشان با حضور مخاطبان مشهدی برگزار شد. البته آغاز این جلسات در هفته گذشته بود که تا روزهای ابتدای این هفته ادامه پیدا کرد. نویسندگان در این سفر ضمن شرکت در جلسه نقد آثار که با حضور نوجوانان مشهدی برگزار شد، به بحث و گفتگو و همفکری با یکدیگر پرداختند.
محمدرضا یوسفی، جواد محقق، محمدرضا بایرامی، حسن احمدی، عبدالمجید نجفی، انوشه منادی، هدی حدادی، محسن هجری، مصطفی خرامان، عبدالصالح پاک، عبدالرحمن اونق، محمدرضا اصلانی، جمالالدین اکرمی، هادی خورشاهیان، نقی سلیمانی، نوید سیدعلیاکبر، محمدرضا شمس، بهناز ضرابیزاده، تهمینه حدادی، محمدکاظم اخوان، عباس عبدی، شاهین رهنما، سعید تشکری، علیاصغر عزتی پاک، مجید شفیعی، محمد رمضانی و ... تعدادی از نویسندگانی بودند که در این سفر با مدیریت حمیدرضا شاهآبادی، مدیر پروژه رمان نوجوان امروز کانون پرورش فکری حضور داشتند.
نمایندگانی از خبرگزاریهای مهر، فارس و ایبنا (خبرگزاری کتاب ایران) نیز در این سفر 5 روزه نویسندگان رمان نوجوان را همراهی میکردند.
نویسنده ضدصهیونیست فرانسوی کتابش را به احمدینژاد تقدیم کرد
نشست رونمایی از کتاب «سارکوزی، اسرائیل و یهودیان» نوشته پل اریک بلانرو هم عصر روز سهشنبه 24 بهمن با حضور نویسنده اثر در خبرگزاری فارس برگزار شد. او در این نشست، کتابش را به محمود احمدی نژاد تقدیم کرد.
بلانرو درباره چرایی تقدیم کردن این کتاب به محمود احمدینژاد و مقایسه او با شارل دوگل در ابتدای کتاب گفت: احمدینژاد برای فرانسه مدلی است مستقل و ضدصهیونیست. من به مسائل داخلی ایران کاری ندارم و از آن سر در نمیآورم، اما او کسی است که میتواند مدلی باشد برای قدم برداشتن ما در راه استقلال.
ترکیب هیئت مدیره انجمن ناشران بینالمللی تغییر کرد
ترکیب هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بینالمللی ایرانیان تغییر کرد. این هم خبری بود که روز 22 بهمن در حوزه اخبار فرهنگ و ادب منتشر شد. طبق گزارش خبرنگار مهر، انتخابات انجمن فرهنگی ناشران بینالمللی ایرانیان هفته گذشته برگزار شد و انجمن مذکور، هیئت مدیره جدید خود را شناخت.
در این انتخابات، این افراد به ترتیب بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند و به عنوان عضو اصلی به هیئت مدیره جدید راه یافتند: محمود آموزگار (کتاب آمه)، حامد میرزابابایی (دانش کتیبه) و مهدی عمرانلو (آوند دانش(.
دبیر جشنواره نقد کتاب استعفا داد
مراسم اختتامیه نهمین جشنواره نقد کتاب هم عصر روز سهشنبه 24 بهمن برگزار شد که در این مراسم علی اوجبی، دبیر علمی این جشنواره استعفای خود را اعلام کرد.
اوجبی در سخنانی که در این مراسم داشت، گفت: بنده 6 سال است که به دعوت آقای شجاعی صائین، مدیرعامل خانه کتاب در این مسئولیت هستم و علی رغم اینکه او قبل از جلسه امروز به من گفت که یک نکتهای را نگویم، این نکته را میگویم. بنده از سمت خود استعفا دادهام و میخواهم که این مهم به عهده فرد دیگری گذاشته شود.
سومین نمایشگاه «گاهشمار ایرانی» لغو شد
سومین نمایشگاه «گاهشمار ایرانی» قرار بود از دیروز 24 بهمن به مدت 3 روز در تهران برگزار شود، اما به دلیل رکود حاکم بر بازار تولید و فروش تقویم و سررسید و همچنین عدم استثقبال شرکتهای تولیدی، لغو شد.
جلال ذکایی، رئیس نمایشگاه «گاهشمار ایرانی» در این باره گفت: متاسفانه امسال و علیرغم فراخوانی که از مدتها پیش اعلام شده بود، استقبالی از نمایشگاه به عمل نیامد و به ناچار نمایشگاه را لغو کردیم.
به گفته وی کمتر از 5 شرکت برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی و در واقع ثبت نام کرده بودند و این در حالی است که دوره قبلی این نمایشگاه با حضور 80 شرکت فعال در زمینه تولید تقویم و سررسید برگزار شد.
درگذشت عزیزالله جوینی نسخهشناس و شاهنامهپژوه
خبر دیگری که چهارشنبه 25 بهمن منتشر شد، خبر درگذشت عزیزالله جوینی نسخهشناس و شاهنامهپژوه کشورمان بود. جوینی بامداد روز چهارشنبه در حالی که در کما به سر میبرد، به علت خونریزی داخلی در سن 87 سالگی درگذشت.
نامزدهای نهایی نشان طلایی و نقرهای لاک پشت پرنده معرفی شدند
محمود برآبادی نویسنده و سخنگوی هیئت داوران جایزه لاکپشت پرنده هم طی روزهای این هفته، با اعلام اسامی نامزدهای نشانهای طلایی و نقرهای لاکپشت پرنده، گفت: پنج کتاب برگزیده روز سهشنبه اول اسفند در شهرکتاب نشان طلایی و نقرهای لاکپشت پرنده دریافت خواهند کرد.
وی گفت: این اولین دوره اهدای جایزه سالانه لاکپشت پرنده است که در آن نشانهای طلایی و نقرهای به بهترین کتابهای کودک و نوجوان اهدا میشود.
خاطرات هوشنگ ابتهاج در کمتر از دو هفته به چاپ سوم رسید
خبر دیگری که این هفته در حوزه فرهنگ و ادب، اهمیت داشت تمام شدن نسخههای دومین نوبت چاپ خاطرات هوشنگ ابتهاج بود. نسخههای چاپ دوم این کتاب ظرف دو هفته به پایان رسید و «پیر پرنیاناندیش؛ در صحبت سایه» که یک مجموعه دو جلدی است، توسط انتشارات سخن، به چاپ سوم رسید.
این کتاب شامل گفتگوی میلاد عظیمی و عاطفه طیه با سایه است که با قیمت 75 هزار تومان به چاپ رسیده است.
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