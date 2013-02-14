ورود احمدی نژاد به انتخابات نظام پزشکی/ وعده حقوق 9 میلیونی به پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، شاید مهمترین موضوعی که این روزها حوزه سلامت را تحت الشعاع قرار داده است، موضوع انتخابات نظام پزشکی باشد. به طوریکه رئیس جمهوری نیز به این انتخابات ورود پیدا کرده و نسبت به رد صلاحیت برخی از کاندیداها معترض شده است.

ورود رئیس جمهوری به انتخابات نظام پزشکی

در حالی که 4 روز از پایان بررسی صلاحیت کاندیداهای ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور می گذرد که محمود احمدی نژاد در نامه ای به سرپرست وزارت بهداشت و وزیر کشور، خواستار تجدید نظر در رد صلاحیت کاندیداها شده است.

رئیس جمهوری با اشاره به نامه رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور درباره عملکرد هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی در روند رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره این سازمان، خواستار اصلاح این روند و تجدیدنظر درباره افرادی شد که رد صلاحیت شده اند.

این در حالی است که زمان تبلیغات کاندیداها آغاز شده و فرصت زیادی تا برگزاری انتخابات در 4 اسفند نمانده است.

شاید یکی از مهمترین کاندیداهایی که رد صلاحیت او با حرف و حدیثهای زیادی همراه شد، سیدشهاب الدین صدر است. او که 2 دوره متوالی ریاست سازمان نظام پزشکی را عهده دار بوده است، صلاحیتش برای شرکت در ششمین دوره این انتخابات تایید نشد. همچنین افرادی مثل مصطفی معین، محمدرضا ظفرقندی و... از جمله چهره های اصلاح طلب حاضر در این دوره از انتخابات بودند که صلاحیت آنها نیز تایید نشد.

رئیس جمهوری گفته است که در روند بررسی صلاحیت کاندیداها باید طبق قانون عمل شود و نظرات شخصی و گروهی و خارج از چارچوب قانون دخالتی نداشته باشد. چنانچه روند اصلاح نشود و افرادی که بدون دلیل قانونی رد صلاحیت شده اند با تجدیدنظر احقاق حق نشوند، برگزاری انتخابات خلاف قانون و از نظر اینجانب باطل است.

ماجرای ارز دارو همچنان ادامه دارد

ماجرای تخصیص ارز مرجع برای واردات دارو که گفته می شد بعد از برکناری مرضیه وحیددستجردی از مسند وزارت بهداشت، به پایان رسیده باشد اما هنوز ادامه دارد. به طوریکه حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از کمبود اعتبارات به عنوان یکی از مشکلات بزرگ حوزه سلامت نام برده و گفته است که هنوز وعده های دولت برای تامین اعتبارات ارز دارویی محقق نشده است.

وی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون حوزه سلامت به ‌ویژه بخش دارو با مشکلات بسیاری مواجه است، عنوان داشته که کمبود اعتبار و به تبع آن کمبود دارو بیش از همه به بیماران آسیب می‌زند، از این رو باید برای حل این مشکل اقدام عاجلی انجام شود.

مرگ زودرس در مردان شایعتر است

دکتر عباس بصیری دبیر انجمن اورولوژی ایران با اعلام اینکه مرگ زودرس در مردان شایعتر از زنان است، اظهار داشت: 50 درصد این مرگ و میرها با مراجعه به موقع به پزشک قابل پیشگیری است.

بیماریهای دستگاه تناسلی و اداری از جمله شایعترین بیماریهایی است که سلامت مردم را تهدید می کنند به طوریکه پروستات یکی این بیماریهای شایع و کلافه کننده در مردان محسوب می شود که بعد از 50 سالگی بروز می کند.

در همین حال دکتر محمدرضا نوروزی عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران با اعلام اینکه هر فرد ایرانی سالانه 5 مراجعه سرپایی به پزشک دارد، گفته است در حدود 170 میلیون مورد از مراجعات سرپایی در سال مربوط به مردان است.

وی با اعلام اینکه آمارها نشان می دهد مردان در بیماری های خطرناک دیرتر به پزشک مراجعه می کند افزود: بسیاری از مشکلات در دوران ازدواج شاهد بروز آنها در مردان هستیم اگر در دوران نوجوانی و سن بلوغ به پزشک مراجعه کرده و درمان صورت می گرفت دیگر چنین مشکلاتی به وجود نمی آمد.

انتقاد پزشکان از بزرگترین سازمان صنفی خودشان

دکتر علی اصغر پیوندی عضو هیئت مدیره انجمن گوش و گلو و بینی، علت مشارکت پایین جامعه پزشکی کشور در دوره های قبلی انتخابات نظام پزشکی را عدم توانایی سازمان نظام پزشکی در پیگیری مطالبات آنها دانست و گفت: سازمان نظام پزشکی باید به عنوان تنظیم کننده سیستم سلامت، در تعامل با وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر باشد.

وی با اشاره به برنامه پزشک خانواده و اختلافاتی که بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت بر سر نحوه اجرای این برنامه وجود دارد، گفت: اجرای این برنامه بر عهده وزارت بهداشت است و پزشکان عمومی در این طرح مشارکت دارند. لذا، تقابل با مجموعه ای که مجری قانون است، هیچ عایدی برای پزشکان عمومی ندارد و آنها را دچار مشکل می کند.

در همین حال دکتر عباس زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت دولت نهم، سیاست زدگی سازمان نظام پزشکی را یکی از علل بی اعتمادی جامعه پزشکی کشور به تنها سازمان صنفی خود دانست و گفت: این سازمان نباید از مسیر خدمت به مردم و حل مشکلات واقعی جامعه پزشکی دور شود.

مدیرکل سابق روابط عمومی و امور بین الملل وزارت بهداشت در ادامه به ویژگیهای افرادی که حائز شرایط حضور در سازمان نظام پزشکی هستند، اشاره کرد و افزود: باید کسانی وارد این تشکیلات صنفی بزرگ کشور شوند که بتوانند با ورود مناسب به موضوعات و با عملکرد مناسب، هم مطالبات صنفی جامعه پزشکی را در چارچوب قانون تامین کنند و هم مطالبات و انتظاراتی که جامعه و مردم از این صنف دارند، برآورده سازند.

ابهام در اجرای قانون تمام وقت شدن پزشکان

در حالی که دکتر علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید دارد که قانون تمام شدن پزشکان باید هرچه زودتر اجرایی شود اما دکتر سیدحسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است که برای اجرای این قانون در فاز اول 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مرندی گفته است کسانی که در مورد اجرایی نشدن این قانون صحبت می کنند بدانند ما در اوج جنگ که روزی یک میلیون بشکه استخراج می کردیم و هر بشکه را به قیمت 8 دلار می فروختیم که یک و نیم دلار از آن هم هزینه استخراج نفت می شد، شبکه بهداشت و درمان کشور را راه اندازی کردیم، بنابراین این قانون هم اگرچه سختی هایی را به جامعه پزشکی تحمیل می کند ولی قابل اجراست.

اما امامی رضوی گفته است که پس از تصویب قانون تمام وقت شدن اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعلام کردیم اجرای کامل این قانون در تمام بیمارستانهای کشور برای تامین زیرساختها حدود 3 هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت خواهد داشت.

وعده حقوق 9 میلیونی به پزشک خانواده

دکتر محمد حسن طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت بر تبیین نسخه جدید برنامه پزشک خانواده و رفع معایب آن تاکید کرد و خواستار اجرای هرچه بهتر این برنامه شد.

وی گفته است که نسخه جدید برنامه پزشک خانواده باید با محوریت حقوق مردم و خدمت گیرندگان تبیین شود.

سرپرست وزارت بهداشت همچنین از پرداخت حداقل 9 میلیون تومان دستمزد ماهانه به پزشکان خانواده خبر داده و گفته است که در این طرح برای هر پزشک 2500 تا حداکثر سه هزار بیمار تحت پوشش پیش بینی شده که میانگین درآمد پزشکان عمومی 9 میلیون تومان بر اساس استاندارد خواهد بود که هر سال افزایش خواهد یافت.