90 هزار دانش آموز بسیجی در استان همدان فعالیت می کنند

عزت اله ستوده در حاشیه برگزاری شانزدهمین جشنواره علمی دانش آموزان ممتاز و مخترع بسیجی همدان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بسیج دانش آموزی گستره کاری بالایی دارد و 90 هزار بسیجی دانش آموز در عرصه های مختلف فرهنگی، بصیرتی و علمی در استان همدان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه در استان همدان 900 حلقه شجره طیبه صابرین وجود دارد، اظهار کرد: در تمام مدارس و در هر مدرسه یک حلقه صالحین تشکیل شده که هر هفته با حضور مربیان مجرب و دانش آموزان برنامه های بصیرتی و معرفتی و علمی را مورد بررسی قرار می دهند.

وی ادامه داد: در عرصه علمی بیش از 700 دانش آموز مبتکر و مخترع در استان همدان شناسایی شده که در این جشنواره از 200نفر از آنان به طور گزینشی تجلیل می شود.

ستوده هدف از برگزاری این جشنواره را اعلام آمادگی از حمایت مخترعین و ابتکارات آنان و ایجاد انگیزه در سایر دانش آموزان برای حرکت به این سمت عنوان کرد.

وی عنوان کرد: یکی از رسالت های مجموعه بسیج پرورش روح و فکر نوجوانان و جوانان بوده که با بینش صحیح و درک درست از مسائل کشور، پا به عرصه علمی بگذارند.

ستوده افزود: سعی بر این است که دانش آموزان درمباحث علمی قدم برداشته و این مباحث کاملا اسلامی و برگرفته از تعالیم دینی باشد.

وی اضافه کرد: بهترین راهکار برای جذب دانش آموزان و تحقق اهداف بسیج دانش آموزی برگزاری این چنین برنامه هایی است.