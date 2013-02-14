  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۲

خبرگزاری مهر در جشنواره فیلم فجر مشهد رسانه برتر شناخته شد

خبرگزاری مهر در جشنواره فیلم فجر مشهد رسانه برتر شناخته شد

مشهد - خبرگزاری مهر: خبرگزاری مهر خراسان رضوی رسانه برتر در دهمین جشنواره فیلم فجر مشهد شناخته شد و لوح تقدیر این جشنواره را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره فیلم فجر مشهد خبرگزاری مهر خراسان رضوی به عنوان رسانه برتر معرفی شد.

به پاس اطلاع رسانی شایسته خبرگزاری مهر در گرامیداشت سالگرد انفجار نور انقلاب اسلامی و در دهمین دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر مشهد و همزمان با سی ویکمین جشنواره فیلم فجر تهران از این رسانه تقدیر شد.

دبیر دهمین جشنواره فیلم فجر مشهد با تقدیم لوح سپاس از رسانه مهر به خاطر اطلاع رسانی دقیق و گسترده این رویداد فرهنگی، هنری در استان قدردانی کرد.

این جشنواره با حضور هنرمندان برجسته کشوری و مسئولان وزارت ارشاد با تقدیر از برگزیدگان دهمین جشنواره در سینما هویزه مشهد به کار خود پایان داد.
 
 

کد مطلب 1815008

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها