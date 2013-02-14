خبرگزاری مهر در جشنواره فیلم فجر مشهد رسانه برتر شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره فیلم فجر مشهد خبرگزاری مهر خراسان رضوی به عنوان رسانه برتر معرفی شد.



به پاس اطلاع رسانی شایسته خبرگزاری مهر در گرامیداشت سالگرد انفجار نور انقلاب اسلامی و در دهمین دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر مشهد و همزمان با سی ویکمین جشنواره فیلم فجر تهران از این رسانه تقدیر شد.



دبیر دهمین جشنواره فیلم فجر مشهد با تقدیم لوح سپاس از رسانه مهر به خاطر اطلاع رسانی دقیق و گسترده این رویداد فرهنگی، هنری در استان قدردانی کرد.



این جشنواره با حضور هنرمندان برجسته کشوری و مسئولان وزارت ارشاد با تقدیر از برگزیدگان دهمین جشنواره در سینما هویزه مشهد به کار خود پایان داد.



