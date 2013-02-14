موکول کردن تصمیم کاندیداتوری به آینده/ فضای سیاست پارک عمومی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی شامگاه چهارشنبه در حسینیه انصارالحسین مشهد اظهار کرد: در بحث انتخابات همه باید مراقبت کنیم تا مطابق فرمایش مقام معظم رهبری در دام توطئه های دشمن قرار نگیریم و با مشارکت و حضور خود مانع فتنه و فریب عوامل فتنه گر شویم.



شکاف میان مسئولین و مردم



وی افزود: من به عنوان فردی که در ساختار حکومت جمهوری اسلامی در بدو پیروزی انقلاب مسئولیت های متنوعی داشته و از مجلس اول تا کابینه نهم تا دهم را تجربه کرده، بسیاری سخنان، مناسبات، ارتباطات مسئولین، فضای مردم و واقعیت های کشور را می فهمم و امروز می توانم با این دید بگویم یکی از واقعیت های کشور شکافی است که میان مسئولین و مردم وجود دارد.



وی ادامه داد: این شکاف نکته ای است که دشمنان انقلاب و کشور همواره درصدد القاء، بزرگ نمایی و تبلیغات گسترده بر روی آن بوده اند.



وی افزود: جدایی و شکاف میان مسئولان و مردم یک واقعیت است و اگر حقیقت آگاهمان کند بهتر است از دروغی که فریبمان دهد چرا که در آگاهی خودشناسی و در دروغ گمراهی است.



وی تاکید کرد: منشاء امام و مشی مقام معظم رهبری به ما آموخته که اصولگرای واقعی چه کسی است بنابراین امروز وقت پس دادن آزمون ها و آموخته ها است و باید دید تا چه میزان مدل حکومت حاکمیت دینی را اجرا کردیم.



وی عنوان کرد: اگر مسئولین بنابر قرآن عملکرد درستی در اخلاقیات نداشته باشند جامعه دچار فساد می شود و اگر فضای مذهبی و اخلاقی ما ابزاری شود، در اقتصاد انحصار به وجود می آید و در عرصه سیاسی جریان ها به جای ورود شفاف به بولتن نویسی در اتاق شیروانی مشغول می شوند و به نفی شکنی روی می آورند.



عملکرد نادرست، فضای کشور را به سمت خودتحریمی می کشاند



وی تصریح کرد: عملکرد نادرست در اخلاقیات فضای کشور را به سمت خود تحریمی می کشاند و این بدترین و خطرناک ترین تحریم برای یک کشور و جامعه محسوب می شود.



وی بیان کرد: اثر خود تحریمی بالاتر از تحریم کشورهای دیگر است چرا که با عملکرد نادرست در اخلاقیات کارآمدی نظام تحریم شده و عملکردها منفعلانه صورت می پذیرد.



وی با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ائتلاف نخبگان و استفاده از روش های عینی و عملیاتی برای پیاده سازی باورها هستیم، افزود: ائتلاف نخبگان و بهره گیری از روش های عینی سبب تحقق کارآمدی نظام می شود.



وی تاکید کرد: کارآمدی نظام پیشرفت و توسعه کشور را به دنبال دارد و از سویی سبب رضایت مردم خواهد شد.



وی گفت: امروز مردم ایران با تمام وجود به این درک رسیده اند که به لحاظ تاریخی در مقایسه با قبل از انقلاب رشد یافته ایم و اگر بخواهیم فهرست تفاوت ها با گذشته را برشماریم فراوان و گسترده است.



ناکارآمدی در حوزه های اجرایی



وی ادامه داد: بر اساس رویکرد مقایسه ای مردم ایران وضع زندگیشان را با کشورهای هم سطح خود مقایسه می کنند و می دانند بسیاری از مشکلات ناشی از فشارهاست اما این را نیز می دانند که عنصر دیگری در بروز مشکلات معیشتی مردم دخالت دارد و آن ناکارآمدی در حوزه های اجرایی است.



وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نسبت مردمی بودن اقتصاد بیان کرد: اکنون 80 درصد اقتصاد در دست دولت است و این امر نشان می دهد که مردم در این اقتصاد نقشی ندارند.



وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی را که رهبر معظم انقلاب مطرح کردند به ثبات در تصمیم سازی ها در عرصه اقتصادی و واردات و صادرات کمک می کند، بنابراین اگر امروز تعرفه واردات بسیار سهل تر و مقرون به صرفه تر از تعرفه های واردات مواد اولیه برای تولید باشد در زمینه تولید موفق نخواهیم بود.



سفیر سابق ایران در ژاپن تاکید کرد: امروز دولت باید ببیند رفتار و سخنانش تا چه حد به نفع کارآمدی نظام بوده است زیرا انجام اشتباه در شرایط عادی مشکلی را پیش نمی آورد و بعد می توان آن را اصلاح کرد اما زمانی که کشور در تحریم به سر می برد فرصتی برای آزمون و خطا نیست.



تصمیمات اشتباه فرصت های پیشرفت کشور را عقب می اندازد



وی با بیان مطلب فوق عنوان کرد: در این شرایط حساس بسیاری از تصمیمات اشتباه برخی از مسئولین فرصت های پیشرفت و رشد کشور را عقب می اندازد.



وی با بیان اینکه امروز کشورداری جزو امور عرفی و تجربه بشری است، افزود: ما در اقتصاد و کشورداری الگو و جهت گیری خود را داریم اما در اجرا و مدیریت می‌توانیم از تجربه های دیگران نیز استفاده کنیم زیرا اگر احساس کنیم همه چیز را می دانیم و از تجربیات دیگران استفاده نکنیم به این معنی است که هیچ چیز نمی دانیم.



وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر عرضه کمتر از تقاضا باشد در هر کشوری تورم رخ می دهد بنابراین باید از تجربه کسانی که این مشکل را در مملکتشان دارند استفاده کنیم.



وی یادآور شد: امروز دعوا بر سر اصول و کلیات توسعه به سر آمده و اینکه بگوییم آزادی و عدالت و به شکل فلسفی و هیجانی به اهداف نگاه کنیم راه به جایی نمی بریم.



وی بیان کرد: در حال حاضرعرصه تعامل با دنیا نیازمند مهارت است و نمی شود با این مقوله رویا مسلکانه و شخصی عمل کرد و ما نمی توانیم به واسطه سوء تدبیرها مردم را در التهاب مرغ و تخم مرغ قرار بدهیم و بعد ادعای مدیریت جهانی را مطرح کنیم.



بیشتر مسائل مان را سیاسی می بینیم



وی تصریح کرد: از هنر و تجارت تا اقتصاد ظرفیت های متعددی است که در این کشور وجود دارد اما از این پتانسیل به خوبی بهره برداری نمی کنیم.



وی با تاکید بر اینکه امروز یکی از مشکلات ما این است که بیشتر مسائل مان را سیاسی می بینیم و این امر باعث می شود که ذهنمان در حوزه های دیگر کشورداری محدودتر شود، افزود: هم اکنون همه مسئولین باید مراقب باشند و با کلام و هدایت های هوشمندانه مقام معظم رهبری و امام راه درست را طی کنند.



وی تاکید کرد: بازی در دنیا امروز قاعده دارد و همه باید بدانند که فضای سیاست به مانند پارک عمومی نیست که هر کس در آن راه برود و اظهار نظر کند چرا که کافی است به سرانجام کسانی بیندیشیم که با اظهار نظر در عرصه سیاست می گفتند قانون اساسی باید تغییر کند و رئیس جمهور برای بار سوم هم می تواند کاندیدا شود و با بی بی سی هم در ارتباط بودند.



وی با اشاره به اولویت های نخست برای کشور بیان کرد: مسائل اقتصادی، روابط خارجی و رفتارشناسی از اولویت های نخست برای این کشور است.



دفاع از منابع ملی



وی بیان کرد: مبانی ما در بحث روابط خارجی دفاع از منابع ملی، دفاع از امنیت کشور و اتخاذ رویکردهای مناسب دیپلماسی است.



وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انرژی هسته ای بیان کرد: ما امروز در انرژی هسته ای منطقی قابل دفاع داشته و دست برتر هستیم.



وی با بیان اینکه در دیپلماسی کسی که برتر است باید طراحی انجام دهد و سناریو بسازد، افزود: در موضوع هسته ای ما باید به دنبال تثبیت حقوق خود و دستاوردهای طرف مذاکره کننده باشیم.



وی تاکید کرد: ما باید در تعاملاتمان به طرف مقابل بقبولانیم که ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست و سند اصلی ما فتوای رهبر انقلاب مبنی بر حرام دانستن این موضوع است چرا که با قبولاندن این موضوعات طرف مقابل احساس می کند دستاوردی را در این زمینه به دست آورده است.



نگاه به اسناد فرادستی



متکی سپس با اشاره به آسیب شناسی رفتار مسئولین گفت: امام خمینی(ره) از روز اول بر وحدت تاکید داشتند و خوشبختانه آن قسمتی که مربوط به مردم است به خوبی انجام شده ولی در قسمتی که مسئولین باید توجه کنند وحدتی دیده نمی شود.



وی ادامه داد: حتی سخنان رهبری مبنی بر اینکه هر کس تا انتخابات اختلاف بیفکند به مردم خیانت کرده است مورد توجه سیاستمداران ما قرار نگرفت.



متکی با اشاره به سیاست های رهبر انقلاب تاکید کرد: سیاست هایی که توسط رهبر انقلاب در خصوص شعار امسال ابلاغ شده است باید با برنامه عملیاتی ملزم شود و ما باید نگاهمان به اسناد فرادستی توسعه باشد زیرا اگر انرژی را صرف نیازهای غیراساسی کنیم در واقع وقت مردم را تلف کرده ایم.



وی بیان کرد: اکنون از ظرفیت های این کشور به حد مطلوب استفاده نمی شود و زیبنده نیست ما به لحاظ غنای منابع زیرزمینی در ردیف 27 اما به لحاظ فضای کسب و کار در ردیف 87 قرار داشته باشیم.



وی افزود: شایسته نیست در این کشور به دلیل عدم اتخاذ تصمیم درست دچار نوسان نرخ ارز و ریزش ارزش پول ملی باشیم.



وی تاکید کرد: مسئولین امروز باید هر حرف و هر تصمیمی را که اتخاذ می کنند ببینند چه نتیجه‌ای برای تولید، قدرت و ثروت ملی، ارتقای معرفت عمومی و ارتقاء سطح حیثیت ملی دارد.



وی با اشاره به گرامیداشت دهه فجر عنوان کرد: امسال دهه فجر شکوه دیگری داشت و علت این عظمت و شکوه هجمه حساب شده دشمن بود که بر ارکان نظام و انقلاب به صورت ناشیانه وارد آورد و مردم با تجلیل بی نظیر از جشن پیروزی انقلاب اسلامی باری دیگر حمایت خویش را از نظام اعلام کردند.



وی افزود: دشمن باز هم در 22 بهمن ماه سال جاری به خوبی آگاهی یافت که فتنه ها و برنامه ریزی های او به اجابت نمی رسند.



وی بیان کرد: انقلاب اسلامی به واسطه مکتب اسلام، رهبری و مردم به ثمر نشست و این سه عامل فصل تمایزی ما در 15 خرداد 42 و در انقلاب سال 57 است.



انقلاب اسلامی امروز در کنار تجلیل نیازمند تحلیل است



وی بیان کرد: قیام 15 خرداد 42 از مکتب اسلام نشات گرفته و این مکتب زیربنای فکری انقلاب سال 57 بود، این قیام به رهبری انسان بزرگی شکل گرفت که انقلاب سال 57 را مدیریت کرد.



وی ادامه داد: تفاوت انقلاب 57 با قیام 15 خرداد به فراگیری گسترده، حضور مردم و رسیدن آحاد جامعه به تغییری اساسی در درون خود باز می گردد.



وی با تاکید بر اینکه انقلاب به بلوغ رسیده است، تصریح کرد: انقلاب اسلامی امروز در کنار تجلیل نیازمند تحلیل است و در ابعاد مختلف باید نهضت انقلاب را یادآوری کرده و عبرتها، درس ها و آموزه های امام را چراغ راه خود قرار دهیم.



وی بیان کرد: نقطه آغازین این تحلیل بر انقلاب مرور جایگاه سیاست در مکتب امام است و اینکه در فقه پویایی ما کجاست، سیاست ملازم با دین چیست و سیاست مدار مسلمان چه کسی است.



فقه عمومی اسلام شان سیاست اصالت ندارد



وی با بیان اینکه در فقه عمومی اسلام شان سیاست اصالت ندارد بلکه سیاست ابزاری است برای اهداف کمالی انسان، افزود: سیاست خود به تنهایی هدف نیست و از دیدگاه بزرگان دینی تا زمانی که خلق معتدل و عدالت درونی بر صاحبان قدرت با تزکیه و تربیت بوجود نیاید عدالت به عنوان یکی از اهداف سیاست محقق نمی شود.



وی گفت: سیاست مدار در دیدگاه آموزه های دینی باید تجلی صفات الهی باشد آن چنان که قدرت، موضوع علم سیاست است و خود این قدرت یکی از اسماء الهی است به همین ترتیب سیاست مدار مسلمان و ایرانی باید در تلاش برای تجلی صفات الهی باشد تا هر میزانی که مرام و معرفت دارد تلاش کند و با صبر و دانایی به پیش رود.

