احداث دو کارخانه داروسازی در همدان در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سامری در نشست کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان همدان اظهار داشت: احداث دو کارخانه داروسازی در استان همدان در حال پیگیری است و مجوز آن از طرف صنعت و معدن صادر شده و پیگیری برای اخذ تسهیلات ساخت این کارخانه ها در حال انجام است.

وی با بیان اینکه از ظرفیت و توانمندی های استان همدان در تولید گیاهان دارویی باید به نحو شایسته بهره برد، تاکید کرد: ظرفیت استان همدان در تولید این گیاهان باید به صورت بالفعل درآید و در این زمینه باید داروهای ارگانیک تولید کرد.

بخش خصوصی همدان به کمک تولید گیاهان دارویی می آید

سامری اظهار داشت: بهره گیری از پتانسیل استان همدان در تولید این گیاهان در تولید ثروت و اشتغالزایی نقش موثری دارد و در این زمینه می توان از توان بخش خصوصی استفاده کرد و از محل تسهیلات، اعتباراتی را به این موضوع اختصاص داد.

وی با بیان اینکه در زمینه تولید گیاهان دارویی بازار فروش مهم است و باید به آن توجه کرد، گفت: با مشارکت بخش خصوصی در یک طرح کاربردی می توان در زمینه افزایش محصولات بهره گیری کرد.

سامری تاکید کرد: برای رونق کشاورزی می توان کشت چند محصولی را در برنامه کاری قرار داد که این برنامه در زمینه توسعه کشاورزی و تولید نقش حایز اهمیت دارد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری با بیان جایگاه استان همدان در تولید محصولات کشاورزی گفت: پنج میلیون تن محصولات مختلف کشاورزی در استان همدان تولید می شود که تلاش برای تولید محصولات سالم باید اولویت باشد.

75 هکتار گلخانه در استان همدان وجود دارد

سامری بیان داشت: 75 هکتار گلخانه در استان همدان وجود دارد که 50 هکتار آن محصولات ارگانیک تولید می کند و 25 هکتار مابقی نیز باید در این گروه قرار گیرد تا محصولات خوبی تولید شود.

وی عنوان کرد: جهاد کشاورزی برای افزایش دو برابری سطح زیرکشت محصولات ارگانیک برای سال آینده باید برنامه ای ارائه دهد تا محصولات ارگانیک افزایش یابد و در زمینه تولیدات سالم باید تولید دام و طیور را نیز مدنظر قرار داد که با کنترل های خاص می تواند ارگانیک شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استاندار همچنین بیان کرد: تولیدات استان همدان باید از گمرک همدان صادر شود که این امر موجب ایجاد اشتغال و تولید ثروت برای استان می شود.

وی گفت: برای تولید ثروت باید صادرات تقویت شود و در کنار کالاهای صادراتی می توان مکانیزم های تشویقی برای واحدهای مختلف را لحاظ کرد.

سامری تاکید کرد: پنجره واحد در افزایش صادرات می تواند نقش موثری داشته باشد که مرحله دوم این طرح نیز بزودی اجرایی می شود.