ستاد انتخابات استان همدان از فروردین ماه فعال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر: علیرضا قاسمی فرزاد با یادآوری تغییرات انجام شده در شمار اعضای شوراهای شهر و روستا با در نظر گرفتن شاخص جمعیتی اظهار داشت: با اعمال این تغییرات شمار اعضای شورای شهر همدان در دوره چهارم فعالیت به 15 عضو، اعضای شورای اسلامی شهر ملایر به 11 عضو، نهاوند و اسدآباد به 9 نفر، بهار و تویسرکان و کبودراهنگ به هفت نفر و رزن و فامنین به پنج نفر عضو افزایش می یابد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان زمان نام‌نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را هفدهم اردیبهشت اعلام کرد و افزود: از داوطلبان انتخابات شورای شهر و روستا در استان همدان 26 اردیبهشت ماه و میاندوره ای مجلس در حوزه انتخابیه تویسرکان 17 فروردین ماه ثبت نام به عمل خواهد آمد.

قاسمی فرزاد با تاکید بر اهمیت آموزش مجریان انتخابات، اضافه کرد: برنامه ریزی برای این امر انجام شده و نشست آموزشی فرمانداران و بخشداران استان همدان هفدهم اسفندماه انجام خواهد شد.

وی در پایان تلاش مجریان انتخابات برای برگزاری انتخابات با حضور حداکثری مردم را یادآور شد و گفت: تمامی امکانات و تمهیدات را به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری مردم به کار خواهیم گرفت.