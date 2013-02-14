سیدکاظم صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کارتینگ یکی از رشتههای زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای موتورسواری و اتومبیلرانی و هیئتهای استانی این رشته است و با راهاندازی پیست آن در قم، نخستین بار رقابتهای کشوری این رشته به انجام میرسد.
وی با اشاره به ویژه گی های این رشته بیان کرد: مسابقه کارتینگ نوعی از ورزش موتوری با خودروهای چرخباز است که اینگونه خودروهای چهارچرخه کوچک و چرخ باز، کارت نام دارند که در سراسر کشور طرفداران و علاقمندان زیادی را جذب خود کردهاند.
رئیس هیئت ورزشهای موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم اضافه کرد: اولین دوره مسابقات ROK قهرمانی کشور را که در آن برترین کارتینگ سواران از استانهای مختلف کشور مییابند، کمیته کارتینگ فدراسیون ورزشهای موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار می کند.
وی با اشاره به کیفیت این رشته ورزشی افزود: با ماشینهای کارت معمولاً در مسیرهای کارتسواری که در مقیاسی کوچک نسبت به بزرگراههای واقعی ساخته میشوند مسابقه داده میشود، ضمن اینکه کارتینگ معمولاً به عنوان قدم اول در مسیر رسیدن به ورزشهای پرخرجتر خودروی سواری محسوب می شود.
صالحی ابراز داشت: اولین دوره مسابقات ROK قهرمانی کشور از امروز پنجشنبه بیست و ششم بهمن در پیست پرشین ریس استان قم برگزار می شود و امکانات و شرایط خوبی برای برگزاری رقابتها پیش بینی شده که میتواند قم را به عنوان یکی از استانهای موفق در برگزاری این رقابتها معرفی کند.
رئیس هیئت ورزشهای موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم ابراز کرد: علاوه بر کارتینگ سواران قمی که در این مسابقات حضور خواهند داشت: ورزشکاران استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، یزد، کرمان و اصفهان نیز به قم آمدهاند و برای کسب مقامهای برتر به رقابت با حریفان میپردازند.
وی بیان داشت: اگر مسیرگاه کارتینگ درون یک ساختمان باشد به این نوع کارتینگ، کارتینگ سرپوشیده گفته میشود و بعد از اینکه با راهاندازی نخستین پیست کارتینگ روباز در قم میزبان رقابتهای کشوری این رشته بودیم، اکنون نخستین رقابت قهرمانی کشور در قم به انجام میرسد.
صالحی با اشاره به تعامل نزدیک این هیئت با فدراسیون ورزشهای موتورسواری و اتومبیلرانی کشورمان، عنوان داشت: در دو سه سال اخیر با جدیت تلاش کردهایم که موتوسواری و اتومبیلرانی به جایگاه واقعی خود برسند و از این به بعد برای کارتینگ نیز وظیفه سنگینی داریم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم گفت: برترینهای کارتینگ از امروز در قالب رقابتهای قهرمانی کارتینگ کشور در قم به رقابت میپردازند.
سیدکاظم صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کارتینگ یکی از رشتههای زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای موتورسواری و اتومبیلرانی و هیئتهای استانی این رشته است و با راهاندازی پیست آن در قم، نخستین بار رقابتهای کشوری این رشته به انجام میرسد.
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