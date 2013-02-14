36 هزار نفر ساعت گفتمان دینی در مساجد و آموزشگاههای نهاوند برگزار شد

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری این تعداد گفتمان دینی با اعزام 15 روحانی به مدارس، دانشگاه ها، هیئات مذهبی و مساجد این شهرستان محقق شد.

گروسی گفت: اجرای گفتمان های دینی و پاسخ به شبهات مخاطبان یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با هجمه فرهنگی و جنگ نرم دنیای استکبار است.

وی افزود: در راستای برگزاری کیفی جلسات گفتمان دینی از استادان و کارشناسان دعوت به عمل آمده که می توان از حجت الاسلام دهنوی، حجت الاسلام صابری اراکی ، حجت الاسلام قدرنی و حجت الاسلام دارستانی در این حوزه نام برد.

مدیر سازمان تبلیغات اسلامی نهاوند عنوان کرد: سبک زندگی، حجاب و عفاف، آفت های روابط پسر و دختر، ازدواج آسان و مدیریت روابط عاطفی و دستاوردهای انقلاب در سه دهه گذشته از جمله موضوعات برگزاری گفتمان دینی در شهرستان نهاوند بوده است.

حجت الاسلام حسین گروسی گفت: دشمنان اسلام و انقلاب با تمام امکانات و تبلیغات گسترده و با صرف هزینه های سنگین قصد دارند جوانان این کشور را از مسیر اسلام و قرآن خارج کنند.

گروسی ادامه داد: مسئولان اجرایی و فرهنگی باید با برنامه های مختلف دینی، اجتماعی و آموزشی و فرهنگی جوانان را نسبت به خطرات دشمن آگاه کنند.