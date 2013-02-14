کاهش بارندگی در اسفندماه/ رشد 111میلیمتری بارشها

ولی بهره مند به خبرنگار مهر گفت: بر اساس داده های جوی مراکز معتبر اقلیم شناسی ایران و جهان، میزان بارندگی در این بازه کمتر از نرمال خواهد بود.

وی بیان کرد: در بازه زمانی فروردین میزان بارندگی نرمال خواهد بود.

بهره مند اظهار داشت: همچنین میزان دمای هوا در بازه های زمانی بهمن، اسفند و فروردین نرمال پیش بینی می شود.

آخرین آمار بارشها/ رشد 111میلیمتری بارندگی در استان

این کارشناس هواشناسی همچنین در خصوص آخرین آمار بارشها در استان اظهار داشت: در سال زراعی جاری تاکنون میزان بارشها در همه مناطق استان از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

وی میانگین بارش در استان را تاکنون 496 میلیمتر عنوان کرد و گفت: این میزان بیش از 111 میلیمتر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

بهره مند افزود: در مدت مشابه سال گذشته به طور میانگین 358 میلیمتر باران در استان باریده بود.

وی تصریح کرد: بیش ترین رشد بارش در شهرستان گچساران با 159میلیمتر افزایش نسبت به سال قبل بوده است.

بهره مند گفت: میزان بارندگی از ابتدای سالجاری تاکنون در یاسوج 568، سی سخت 517، گچساران 426، دهدشت 455 و لیکک 433 میلیمتر بوده است.

گچساران گرمترین و سی سخت سردترین نقاط استان

این کارشناس هواشناسی افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته زراعی در یاسوج 483، سی سخت 435، گچساران 267، دهدشت 371و لیکک 285 میلیمتر باران باریده بود.

بهره مند همچنین میانگین بلند مدت بارش را در یاسوج 830 میلیمتر، گچساران 441 میلیمتر، دهدشت 496.7 میلیمتر، سی سخت 681.5 میلیمتر و لیکک 359 میلیمتر عنوان کرد.

وی همچنین در خصوص دمای هوای امروز استان گفت: امروز پنجشنبه گچساران با 23درجه سانتیگراد گرمترین و سی سخت با منفی دو درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند.

وی همچنین آسمانی صاف و نیمه ابری همراه با وزش باد را مهمترین پدیده استان طی دو روز آینده عنوان کرد.