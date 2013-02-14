680 طرح روستایی همزمان با سراسر کشور در استان کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه 680 پروژه روستایی به صورت همزمان با افتتاح چهار هزار و 623 طرح روستایی کشور با اعتباری بالغ بر 110 میلیارد تومان در استان کردستان از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت.

در این مراسم که در روستای نوره برگزار شد، 328 پروژه دهیاری، 102 پروژه جهاد کشاورزی، 50 پروژه گازرسانی، 26 پروژه آبرسانی، 24 پروژه بهداشتی و درمانی، 24 پروژه منابع طبیعی، 23 پروژه بسیج سازندگی، 11 پروژه مخابراتی، هفت پروژه شرکت توزیع برق، چهار پروژه بنیاد مسکن، دو پروژه کمیته امداد و دو پروژه نوسازی مدارس در استان کردستان افتتاح شد.

مراسم نمادین افتتاح پروژه های روستایی استان کردستان در روستای نوره از روستاهای توابع بخش مرکزی سنندج، با حضور استاندار کردستان، فرماندار و بخشدار بخش مرکزی سنندج، مدیران کل ادارات دولتی استان و جمعی از مردم روستای نوره برگزار شد.

گفتنی است همزمان با استان کردستان پروژه های روستایی در هفت استان بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، لرستان، هرمزگان، خوزستان و خراسان جنوبی از طریق ویدئو کنفرانس با دستور محمود احمدی نژاد به بهره برداری رسید.

در این مراسم جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان نیز حضور داشتند و به بیان اطلاعات و آمار مربوط به پروژه های افتتاح شده پرداختند.