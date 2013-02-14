دو کارگر در داخل حوض فاضلاب شرکت لبنی پاژن غرق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه زمانی رخ داد که یکی از شرکتهای لبنی در حوزه شهرستان بهارستان بخش بوستان به دلیل دفع بوی فاضلاب ناشی از آن مجموعه اقدام به تاسیس فاضلاب کرده است.



شهردار نسیم شهر با اظهار تاسف از وقوع این حادثه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه این حادثه زمانی رخ داد که شرکت لبنی پاژن به دلیل رعایت استانداردهای لازم بهداشت محیط اقدام به ایجاد سقف بتونی بر روی فاضلاب کرده و به دلیل عدم استقامت دو کارگر مشغول بر سقف آن پروژه که به داخل فاضلاب سقوط کرد و جان خود را از دست دادند.



حسین جانعلی زاده اظهار داشت: این حادثه زمانی به وقوع پیوست که دو کارگر بر روی سقف قرار گرفتند و از طرفی نیز بتون بر روی آن سقف برای سفت کاری تزریق می شد که به دلیل عدم استقامت لازم سقف مورد نظر به همراه دو کارگر مشغول در آن مجموعه داخل چاه پسماند حیوانی سقوط و جان خود را از دست می دهند.