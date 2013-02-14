ارتقا شاخص های امنیتی در هرمزگان/آمادگی نیروی انتظامی برای تامین امنیت انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم پیش ازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح دستاوردهای رزمایش فجر در استان هرمزگان بیان داشت: با حضور همه واحدهای عملیاتی و دریابانی استان و همکاری استانهای همجوار سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس در عملیات هماهنگ به موفقیت به پایان رسید.

وی مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، کشفیات سلاح غیرمجاز، اتباع غیرمجاز، جمع آوری معتادان ولگرد، مواد فروشان، اشرار و متهمان فراری و زندانیان فراری را از اهداف رزمایش فجر عنوان کرد و دستاوردهای رزمایش را موفقیت آمیز و موجب رضایت مردم بیان داشت.

رئیس پلیس ناجا با اظهار اینکه شاخص های عملیاتی استان هرمزگان نسبت به سال های قبل ارتقا یافته است، افزود: با توجه به موقعیت مرزی و ساحلی بودن استان و انبوه مسافران، تجار و بازرگانانی که جهت انجام امور گمرکی به استان سفر می کنند طبیعتا آثار امنیتی را تحت تاثیر می گذارد اما خوشبختانه هرمزگان در همه شاخص های جرم از میانگین کشوری بهتر و در برخی موارد در حد شاخص ها قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه هرمزگان یک استان امن و آرام است، اظهارداشت: طبیعتا در زمستان شاهد ورود معتادان ولگرد از سایر استانها به هرمزگان هستیم که این موضوع یک احساس ناامنی را در مردم تولید می کند، نیروی انتظامی با اجرای طرح های سراسری سعی در افزایش امنیت اجتماعی در جامعه دارد.

فرمانده نیروی انتظامی کشور آمار وقوع سرقت روزانه در هرمزگان را 20 فقره اعلام کرد و خاطرنشان کرد: آمار قتل طی 10 ماهه امسال در هرمزگان 36 فقره بود که نسبت به میانگین کشوری نسبتا پایین و نسبت کشف هم بسیار بالا است. همچنین جرائم جنایی به نسبت گذشته قابل قیاس نیست و مواردی همچون آدم ربایی، گروگانگیری، راهبندی و راهزنی که در گذشته در هرمزگان زیاد بود امروز تقریبا میل به صفر دارد.

به گفته سردار احمدی مقدم، طی بررسی های انجام شده سال گذشته ضریب احساس امنیت به 60 درصد رسیده بود ولی از نگاه مردم هرمزگان این احساس امنیت پایین بود. استان را تقویت کرده ایم تا به لحاظ احساس امنیت شاهد رشد بهتری باشیم، اما به لحاظ امنیت استان در رده مطلوبی قرار دارد.

تدابیر ویژه ناجا برای روزهای پایانی سال

وی خاطرنشان کرد: با نزدیک تر شدن به ایام پایانی سال و آغاز خریدهای عیدانه نیروی انتظامی آمادگی کامل برای تامین امنیت معابر و سهولت در ترافیک را دارا است و در ایام تعطیلات نوروزی با تدابیر اتخاذ شده و تجربه سالهای گذشته سعی در روان سازی عبور و مرور سفرهای شهری و بین شهری را دارد، همچنین با ایجاد پایگاه های انتظامی امنیت مسافران را بیشتر از گذشته فراهم خواهد کرد.

سردار احمدی مقدم در مورد جذب پلیس افتخاری در ناجا افزود: با تصویب و ابلاغ دستورالعمل پلیس افتخاری از سوی ستاد کل در تعطیلات نوروزی شاهد حضور پلیس افتخاری خواهیم بود. و طی دو سال آینده از این ظرفیت به نحوه احسن در جهت مشارکت مردم در تامین امنیت استفاده می شود.

آمادگی کامل ناجا برای تامین امنیت انتخابات

فرمانده ناجا با تاکید بر آمادگی کامل تجهیزاتی و اشرافیت اطلاعاتی تصریح کرد: ناجا با قوت و آمادگی کامل به پیش می رود و به لحاظ اشرافیت اطلاعاتی، تجهیزات و رزمایش ها در آمادگی کامل قرار دارد و برای برگزاری انتخابات آماده هستیم.