437 طرح روستایی در استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، مدیران دستگاهای اجرایی، سعید میربها فرماندار قزوین بهره برداری همزمان از 437 طرح روستایی در مناطق مختلف استان قزوین آغاز شد. دبستان فجر و فروغ با 12 کلاس درس در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع در روستای ناصر آباد با حضور استاندار قزوین افتتاح شد. این واحد آموزشی که در دوشیفت برای دختران و پسران فعالیت می کند دارای یک هزار و 707 مترمربع زیربنا، 45 مترمربع سویس بهداشتی، 45 متر دیوارکشی و محوطه سازی است و برای احداث آن850 میلیون ریال هزینه شده است. همچنین یک باب واحد مددکاری با 300 میلیون ریال راعتبار در روستای حسن آباد قزوین با حضور استاندار افتتاح شد. این واحد با 150 مترمربع مساحت و80 مترمربع زیربنا به یک بانوی سرپرست خانوار اهداء شد. بطور همزمان بهره برداری از 437 طرح روستایی با اعتباری بالغ بر 365 میلیارد ریال در روستاهای استان آغاز شد.