مرکز سلول های بنیادین جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی افتتاح شد مرکز سلول های بنیادین جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سید ملکی ظهر پنجشنبه در حاشیه بهره برداری از این مرکز اظهار داشت: برخی از بیماری ها به روش سلول درمانی مراحل درمان خود را سپری می کنند که راه اندازی این مرکز می تواند گام موثری برای درمان این بیماری ها محسوب شود.



وی ادامه داد:درمان بیماری ام اس که در منطقه آذربایجان شرقی دارای رشد بسیاری است و همچنین برخی ناهنجاری های پوستی همچون لکه های سفید در این مرکز انجام می شود.



سید ملکی افزود: در این مرکز ابتدا فاز تحقیقاتی را آغاز کرده و می خواهیم با استفاده از سلول های بنیادین نتایج این تحقیقات را به مرحله درمان برسانیم.



وی با اشاره به اینکه علوم به کار گرفته در این مرکز در حد علوم جهانی است، افزود: باوجود اینکه در برخی مراکز استان ها این مرکز دایر شده است، اما تحقیقات انجام شده در این مرکز نه تنها کار تکراری نبوده بلکه در سطح کشور و حتی سطح جهان برای اولین بار است که این تحقیقات به کار گرفته شده است.



محمود چمنی ، فرماندار تبریز و اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از مهمانان ویژه این مراسم بودند.