فروش فوق العاده اجناس در قالب 800 فروشگاه برای نوروز در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو فروغان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فروش فوق العاده با تخفیف حدود 10 تا 20 درصد در بخشهای مختلف پوشاک،لبنیات،تره بار،کیف و کفش و... در کلیه نقاط شهر از حوالی پنج اسفندماه به منظور رفاه مردم دایر می شود.

وی ادامه داد: راه اندازی این واحدها در سطح شهر کمک به کاهش هزینه رفت وآمد فرد می کند چراکه دیگر لازم نیست پول تخفیف را صرف هزینه رفت و آمد به محل نمایشگاهای دور از محل خود کند.

عضو هیئت رئیسه مجمع امور صنفی شیراز ادامه داد: در این نمایشگاهها اصناف از سود دولتی خود صرف نظر کرده و جنس را با حداقل میزان سود در نمایشگاه ها ارائه می کنند و مجمع بر کیفیت کالای نظارت کافی را انجام می دهد.

فروغان ادامه داد: همکاری واحدهای تولیدی ،عمده فروش ها کمک به پایین امد تخفیف در نمایشگاه می کند اما این کاهش قیمت به دلیل هزینه های اقتصادی به صورت دائم در جامعه امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه برای تامین رضایت هر دستگاهی نمی توان به مردم و واحدهای صنفی ضرر وارد کرد، گفت: اگر اصناف به دنبال بالا بردن سود خود بود نباید شاهد برشکستگی و یا چک برگشتی در این صنف باشیم در حالیکه به دلیل هزینه های بالا این موضوع در اصناف زیاد دیده می شود و افراد دچار ورشکستگی می شوند.

عملکرد شهرداری برای دادن مجوز دچار اشکال است

عضو هیئت رئیسه مجمع امور صنفی شیراز در خصوص برخی پلمپ کردن شهرداری گفت: شهرداری براساس قوانین خود دست به پلمپ مغازه می زند در حالیکه برخی از آنها دارای مجوز قانونی از اصناف بوده و این سازمان را مجبور به بازپسگیری پلمپ می کند.

فروغان با تاکید بر اختلاف بین شهرداری و این مجمع برای دادن مجوزاضافه کرد: شهرداری برای ارائه مجوز اعلام کرده که فرد باید پنج برابر عوارض سالانه به اضافه دو درصد بابت ارزش سرقفلی پرداخت کند در حالی که برای مجمع امور صنفی داشتن پروانه کافی است.