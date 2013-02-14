بر سر مواردی از مدالیته توافق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به رفع برخی اختلافات و توافق بر مواردی از متن مدالیته گفت: مقررشد پیرامون پیشنهادهای جدیدی که در این جلسه ارائه شد، طرفین بررسی و نظرات خود را در جلسه بعد ارائه کنند.
علی اصغر سلطانیه درباره مذاکرات امروزایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: مذاکرات تخصصی فشرده با تیم هشت نفره آژانس به سرپرستی معاون مدیر کل در امور پادمان پیرامون مدالیته و چارچوبی برای حل و فصل موضوعات مربوط به ادعاها درباره برنامه هسته ای ایران، امروز در تهران برگزارشد.
وی ادامه داد: ضمن رفع برخی اختلافات و توافق بر مواردی از متن مدالیته مقررشد پیرامون پیشنهاد های جدیدی که در این جلسه ارائه شد، طرفین بررسی و نظرات خود را در جلسه بعد ارائه کنند.
علیاصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را بر عهده دارد.
نظر شما