بر سر مواردی از مدالیته توافق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به رفع برخی اختلافات و توافق بر مواردی از متن مدالیته گفت: مقررشد پیرامون پیشنهادهای جدیدی که در این جلسه ارائه شد، طرفین بررسی و نظرات خود را در جلسه بعد ارائه کنند.

علی اصغر سلطانیه درباره مذاکرات امروزایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: مذاکرات تخصصی فشرده با تیم هشت نفره آژانس به سرپرستی معاون مدیر کل در امور پادمان پیرامون مدالیته و چارچوبی برای حل و فصل موضوعات مربوط به ادعاها درباره برنامه هسته ای ایران، امروز در تهران برگزارشد.

وی ادامه داد: ضمن رفع برخی اختلافات و توافق بر مواردی از متن مدالیته مقررشد پیرامون پیشنهاد های جدیدی که در این جلسه ارائه شد، طرفین بررسی و نظرات خود را در جلسه بعد ارائه کنند.

علی‏‌اصغر‏ ‏سلطانیه‏ ‏نماینده‏ ‏دائم‏ ‏ایران‏ ‏در‏ ‏آژانس‏ ‏بین‏‌المللی‏ ‏انرژی‏ ‏اتمی‏ ‏در این مذاکرات ریاست‏ ‏هیئت‏ ‏ایرانی‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏دارد.