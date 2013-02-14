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۲۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

سلطانیه:

بر سر مواردی از مدالیته توافق شد

بر سر مواردی از مدالیته توافق شد

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به رفع برخی اختلافات و توافق بر مواردی از متن مدالیته گفت: مقرر شد پیرامون پیشنهادهای جدیدی که در این جلسه ارائه شد، طرفین بررسی و نظرات خود را در جلسه بعد ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به رفع برخی اختلافات و توافق بر مواردی از متن مدالیته گفت:  مقررشد پیرامون پیشنهادهای جدیدی که در این جلسه ارائه شد، طرفین بررسی و نظرات خود را در جلسه بعد ارائه کنند.

علی اصغر سلطانیه درباره مذاکرات امروزایران و  آژانس بین المللی  انرژی اتمی گفت: مذاکرات تخصصی فشرده با تیم هشت نفره آژانس به سرپرستی معاون مدیر کل در امور پادمان پیرامون مدالیته و چارچوبی برای حل و فصل موضوعات مربوط به ادعاها درباره برنامه هسته ای ایران، امروز در  تهران برگزارشد.

وی ادامه داد: ضمن رفع برخی اختلافات و توافق بر مواردی از متن مدالیته مقررشد  پیرامون پیشنهاد های جدیدی که در این جلسه ارائه شد، طرفین بررسی و نظرات خود را در جلسه بعد ارائه کنند.

علی‏‌اصغر‏ ‏سلطانیه‏ ‏نماینده‏ ‏دائم‏ ‏ایران‏ ‏در‏ ‏آژانس‏ ‏بین‏‌المللی‏ ‏انرژی‏ ‏اتمی‏ ‏در این مذاکرات ریاست‏ ‏هیئت‏ ‏ایرانی‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏دارد.

کد مطلب 1815123

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