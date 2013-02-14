خدمات دولت در راستای آبادانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر نمطاعی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه های روستایی استان کرمانشاه که در محل زورخانه شهدای سراب روستای سراب سرفیروز آباد ماهیدشت برگزار شدضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خدمات دولت نهم و دهم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در طی مدت خدمتگزاری دولت نهم و دهم کارهای زیادی در جهت توسعه زیربناهای کشور صورت گرفته است.

وی افزود: این خدمات هم چنین در تمام بخش های زیبنایی استان کرمانشاه نیز اتفاق افتاده است.

مطاعی با ابراز خرسندی از افتتاح پروژه های روستایی در استان کرمانشاه گفت: مجموعا 1391 پروژه روستایی در استان کرمانشاه آماده افتتاح بود که از این میزان 695 پروژه از اعتبارات دولتی تامین شده و هم اکنون در قالب 4600 پروژه در کشور و به صورت همزمان به بهر برداری رسید.

وی افزود: مابقی پروژه ها مربوط به پروژه های تسهیلاتی و بخش خصوصی بود که اعتبارات مورد نیاز آن از محل تسهیلات تامین شده است.

وی اعتبارات اختصاصی به 1391 پروژه را رقمی بالغ بر یک میلیارد و 349 میلیون و 581 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: اعتبار اختصاص یافته به 695 پروژه که از سوی دولت تامین شده رقمی بالغ بر102 میلیارد ریال بوده است.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در پایان از تمام تلاشگران عرصه خدمت رسانی و آبادانی تشکر و قدردانی کرد.



