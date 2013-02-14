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۲۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۴

آیت‌الله صفایی بوشهری:

اعتبار همه مسئولان بستگی به میزان ولایت مداری آنان دارد

اعتبار همه مسئولان بستگی به میزان ولایت مداری آنان دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: اعتبار همه مسئولان بستگی به میزان ولایت مداری آنان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صفایی‌بوشهری پیش‌ازظهر پنجشنبه در جمع بسیجیان استان بوشهر در محل برگزاری رزمایش 20 هزارنفری بوشهر ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این رزمایش اظهار داشت: شما بسیجیان بر مدار ولایت مجاهدت می‌کنید و در خدمت اسلام عزیز هستید.

وی اضافه کرد: اسلام با مجاهدت رزمندگان که در صدر آنها امیرالمومنینی علی(ع) آغاز شده است و با توان بالا به حیات خود ادامه می‌دهد و همین شمشیر بران حضرت علی(ع) بود که اسلام را به پیش می‌برد و دشمنان را مغلوب می‌کرد.

امام جمعه بوشهر در ادامه با تاکید بر لزوم دین‌داری و ولایت‌مداری بسیجیان، ادامه داد: هم‌اکنون شما بسیجیان با تاسی از امام علی(ع)، مالک اشتر زمان خود در میدان نبرد حق علیه باطل هستید.

وی بر لزوم برگزاری چنین رزمایش‌هایی برای افزایش توان نظامی و اقتدار بسیجیان تاکید کرد و افزود: بسیج و سپاه و ارتش باید همواره توان نظامی خود را افزایش دهند و دارای آمادگی ویژه‌ای باشند زیرا دشمنان، ایران اسلامی را هدف قرار داده‌اند.

آیت‌الله صفایی بوشهری در ادامه بیان داشت: تمام مردم ولایت‌مدار ایران بر راه امام خامنه‌ای در حرکتند و ضمن دفاع از حریم ولایت آن را پاس می‌دارند.

بوشهر سرزمین ایمان، شجاعت، شهامت، دلیری و مقاومت است

امام جمعه بوشهر در ادامه سخنان خود به سابقه استکبارستیزی مردم استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: استان بوشهر سرزمین ایمان، شجاعت، شهامت، دلیری و مقاومت است و دارای تاریخی پرشکوه در مقابله و مبارزه با استعمار انگلیس بوده است.

وی با بیان اینکه بوشهر در دفاع مقدس، مبارزه مستقیم با امریکا داشته است، تصریح کرد: بوشهر استان مقام معظم رهبری است و تاریخی ولایتی دارد و بر خود می‌بالد که با هدایت‌های مقام معظم رهبری زندگی و رشد کرده است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری افزود: تمام بیگانگان بدانند که اگر بخواهند از طریق خلیج فارس به ایران تهاجم کنند، نیروهای مسلح استان و بسیجیان ولایت‌مدار کفایت می‌کنند که از خلیج فارس دفاع کنند و آنها را نابود کنند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: نیروهای ولایت‌‌مدار استان بوشهر جان خود را برای فداکردن در راه مقام معظم رهبری کنار گذاشته اند.

وی اذعان داشت: اگر در صدر اسلام مردم علی ابن ابی طالب علی(ع) را تنها گذاشتند، مردم ایران یک لحظه رهبر را تنها نمی گذارند و از رهبر خود تا پای جان دفاع خواهند کرد.

توان نظام اسلامی به جوهره حکومت دینی و ولایت است

آیت‌الله صفایی بوشهری در ادامه با بیان اینکه توان نظام اسلامی به جوهره حکومت دینی و ولایت است، تصریح کرد: اساس ولایت، ولایت‌مداری است و اطاعت محض مردمی از ولایت است.

وی خواستار پیروی همگانی از ولایت و رهبری شد و بیان داشت: تمام کسانی که در این نظام مسئولیت دارند اعتبار انها به تائید مقام معظم رهبری است.

امام جمعه بوشهر اظهار داشت: دشمنان ، مزداروان داخلی و ولایت ستیزان بدانند که تا سپاه و بسیج و روحانیت معظم و مردم ولایت‌مدار ایران است، پرچم ولایت همواره برافراشته است.

کد مطلب 1815155

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