انتقاد محصولی از شعارهای انتخاباتی رفاه و دولت قانون

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در همایش این جبهه که عصر امروز در سالن همایش های سید الشهدای برگزار شد با اشاره به شعار جبهه پایداری - 34 سال پایداری در مقابل فتنه و انحراف- اظهار داشت: در این 34 سال انحراف های متعددی را شاهد بودیم در دولت موقت نسبت به سستی و تساهل دراجرای احکام اسلام در زمینه سیاسی و اجتماعی وهمچنین در دوران سازندگی نیز با انحراف غلبه توسعه بر عدالت و دیدگاه له شدن افراد محروم در مقابل توسعه مواجه بودیم.

وزیر سابق دولت احمدی نژاد اظهار داشت: همچنین در دوران اصلاحات شاهد تساهل و تغافل فرهنگی در مقابل غرب بودیم امروز نیز شاهد مطح شدن موضوع مکتب ایرانی هستیم که به نوعی انحراف است.

وی در ادامه گفت: از ابتدای انقلاب شاهد فتنه های زیادی بودیم که نمونه آن بنی صدر و ترور منافقین است همچنین فتنه بزرگ جنگ تحمیلی فتنه 78 و فتنه 88 را در طول 34 انقلاب شاهد بودیم.

وزیر سابق دولت احمدی نژاد گفت: در تمام این انحرافات و فتنه ها مردم در حمایت از رهبر ایستادگی کردند.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری افزود: برخی از مغفولین، پایداری و مقاومت مقابل فتنه و انحراف را تندروری می دانند و می گویند در مقابل آنها کوتاه بیایید.

محصولی با اشاره به شعار برخی نامزدهای در انتخابات گفت: شاهد هستیم که نشانی از پایداری و مقاومت دراین شعارها دیده نمی شود و بیشتر برای جذب قشر خاکستری مطرح می شوند.

وی با بیان اینکه اگر به تکلیف خودعمل کنیم پیروز وموفق هستیم اما اگر عمل نکنیم اگر پیروز هم شویم باز هم بازنده ایم، گفت: ما باید به دنبال این باشیم که رهبری چه مسیری را مشخص می کنند. ایشان فرمودند من انقلابی هستم و کسی که ادعای تبعیت از رهبری را دارد باید انقلابی عمل کند تا انقلاب ها خوشحال شوند نه دیگران.

محصولی با اشاره به شعار برخی کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: عده ای توسعه مدنی رفاه و دولت قانون را برای خود به عنوان شعار و ملاک قرار داده اند درحالی که هه ما موظفیم به تکلیفی عمل کنیم که رهبری مشخص می کند.

وی گفت: امت حزب الله وخواص باید شرایطی درجامعه ایجاد کنند که زمینه بسط ید رهبری ایجاد شود و با عمل به فرامین ایشان امکان حاکمیت گفتمان اسلامی را شاهد باشیم.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: برخی به ما می گویند شما همه را به عنوان ساکت فتنه و انحراف حذف می کنید درحالی که من می گویم این افراد هیچ کار مفیدی برای رهبری انجام نداده اند، جز ایجاد دردسر برای ایشان کاری نکرده اند و این ملت هستند که همیشه در صحنه های مختلف حاضر می شوند.

وی تصریح کرد: در انتخابات مجلس نهم دیدیم که خیلی ها گفتند نظر مقام معظم رهبری لیست واحد است درصورتی که رهبری فرمودند من هیچ حرف درگوشی ندارم.

محصولی ادامه داد: برخی دوستان در انتخابات مجلس نهم سعی کردند برخی را برای انتخابات ریاست جمهوری تطهیر کنند درصورتی که کار آنها ثمره نداشت و نتیجه کار این دوستان مجلسی شد که امروز دل رهبر را خون کرده است ما به این برادران حزب اللهی که پشیمان شده اند می گوییم مراقب باشید تا از یک سوراخ دوبار گزیده نشوید.