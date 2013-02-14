افراد بومی منطقه در پروژه های برق به کار گرفته شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید شکر خدا موسوی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح 41 پروژه برق استان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد اظهار کرد: صنعت برق به عنوان یکی از حامل های انرژی نقش اساسی را در همه عرصه های تولید ، زندگی و حرکتهای اقتصادی، تولیدی کشور ایفا می کند.

وی با بیان اینکه خوزستان در شرایط آب و هوایی موجود و گرمای 50 تا 60 درجه تابستان، همچنان نیاز به توسعه شبکه برق دارد، افزود: با توجه به اين ‌كه آب و هوا در عمر مفيد پروژه‌ ها تاثير زيادی دارد، صنعت برق استان به اقدامات و تلاش بيشتري نياز دارد.

موسوی تصریح کرد: در چنين وضعیت آب و هوايی و گرمای تابستان قطعا انتقال برق با استانهای دیگر متفاوت است و فشار زیادری در بخش انتقال وارد می کند.

وی همچنین بر ضرورت جمع آوری انشعابات غیر مجاز برق تاکید کرد و گفت: در این راستا فعالیتهای خوبی انجام شده اما ساماندهی بیشتر وضعیت موجود ضروری است.

رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در بخش دیگر سخنان خود بر ضرورت جذب و به کار گیری افراد بومی در پروژه های برق رسانی تاکید کرد و گفت: هر کجا که پروژه ای در حال اجرا است، اولویت جذب و استخدام با نیروهای بومی است.

موسوی افزود: با توجه به اینکه اشتغال و بیکاری دغدغه همه جوانا خوزستانی است، در این راستا باید به مردم بومی منطقه توجه بیشتری صورت گیرد.