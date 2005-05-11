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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۱۰

همايش عمره دانشجويي دانشگاه ‌هاي قم برگزار شد

همايش عمره دانشجويي دانشگاه ‌هاي استان قم به ميزباني دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد قم و با حضور جمعي از دانشجويان در تالار غدير اين دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" علي اكبر رضايي مدير كل حج و زيارت اين استان در اين همايش با بيان خصوصيات سفرهاي عمره دانشجويي گفت : سفر عمره بهترين فرصت براي دانشجويان فرهيخته است تا بتوانند توشه ‌اي براي تمام عمر خود برگيرند.

وي افزود: دانشجويان براي تمام لحظات اين سفر برنامه دارند و مي ‌توانند بهترين بهره را از آن ببرند.

در اين مراسم حجت‌ الاسلام اطمينان رييس دفتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه آزاد قم نيز طي سخناني به فلسفه و تاريخچه ساخت كعبه پرداخت و گفت : بهترين‌ هاي جهان به دور اين خانه طواف كرده‌ اند و امروز دانشجويان‌ اين سعادت را مي يابند كه به دور اين خانه طواف كنند.

کد مطلب 181524

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