همايش عمره دانشجويي دانشگاه ‌هاي قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" علي اكبر رضايي مدير كل حج و زيارت اين استان در اين همايش با بيان خصوصيات سفرهاي عمره دانشجويي گفت : سفر عمره بهترين فرصت براي دانشجويان فرهيخته است تا بتوانند توشه ‌اي براي تمام عمر خود برگيرند.

وي افزود: دانشجويان براي تمام لحظات اين سفر برنامه دارند و مي ‌توانند بهترين بهره را از آن ببرند.



در اين مراسم حجت‌ الاسلام اطمينان رييس دفتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه آزاد قم نيز طي سخناني به فلسفه و تاريخچه ساخت كعبه پرداخت و گفت : بهترين‌ هاي جهان به دور اين خانه طواف كرده‌ اند و امروز دانشجويان‌ اين سعادت را مي يابند كه به دور اين خانه طواف كنند.