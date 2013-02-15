هدف دشمن ایجاد خدشه در انتخابات ریاست جمهوری 92 است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد عصر پنجشنبه در جلسه تودیع و معارفه معاون فرماندار قائم شهر، به سه نکته اساسی وجود عالمان پرهیزگار، سرمایه گذاران سخاوتمند و مسئولان صدیق و خدمتگزار برای شکوفایی و ترقی جامعه اشاره کرد.



وی از کم توجهی افراد به رعایت اصول اخلاقی غیبت نکردن، دوری از افترا و پرهیز از دورغ که متاسفانه جامعه در این بعد مقداری تزلزل دارد انتقاد کرد.



حسینی نژاد به برنامه های آمریکا برای ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان و تلاش برای سمت و سوی مدیران به زراندوزی و اشرافی گری و اعمال فشار تحریم اشاره کرد و اظهار داشت: مردم همانند گذشته با بصیرت و شور در راهپیمایی 22 بهمن امسال برای شکست دوباره شیطان بزرگ به صحنه آمدند.



مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری مازندران با تاکید به رهنمودهای ولی فقیه افزود: مسئولان کشور باید با اتحاد ،سرافرازی و نشاط به سازندگی و توسعه کشور تلاش کنند.

وی بیان داشت: دشمن برای متزلزل کردن مردم از تحریم اقتصادی استفاده می کند.

در این مراسم علی علی نژاد معاون فرماندار قائم شهر، جای خود را به عادل تقی پور داد.