به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ،‌ دومين همايش بين‌المللي "وحدت اسلامي" تحت عنوان "راههاي وحدت مسلمين و راهبردهاي تقريب" با همكاري مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، ‌رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مجمع فرهنگي شيخ احمد كفتارو از بزرگترين مؤسسات فرهنگي اهل تسنن و مجتمع فرهنگي محسنيه سوريه به مدت دو روز نوزدهم و بيستم اردبيهشت ماه در سوريه در حال برگزاري است.

در مراسم افتتاحيه اين همايش كه شيخ صلاح ‌الدين كفتارو، تسخيري دبير كل مجمع، شيخ يوسف قرضاوي رئيس اتحاديه علماي مسلمان قطر، سيد عبداله نظام از سوريه، محمد سليم العوا دبير كل اتحاديه علماي مسلمان و رئيس انجمن گفت و گو و فرهنگ مصر و وزير اوقاف سوريه نيز سخنراني كردند، بر ضرورت وحدت اسلامي ،‌ لزوم تقريب مذاهب اسلامي ، عدم اهتمام به اختلافات فرعي و ضرورت نيازهاي جهان اسلام ، تأكيد شد.

بر اساس اعلام روابط عمومي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي شب گذشته، آيت الله تسخيري در ديدار با زهير مشارقه نايب رئيس جمهوري سوريه در امور فرهنگي در مورد روابط فرهنگي و تبليغاتي و ايجاد مؤسسات مناسب فرهنگي و تأكيد بر روابط بين دو كشور ايران و سوريه بحث و تبادل نظر كردند.



