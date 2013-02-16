دوران اصلاحات جوانان را از هنر انقلاب دور کرد/ دبیرخانه دائمی تجسمی فجر شوخی است

مرتضی اسدی دبیر بخش نقاشی پنجمین جشنواره تجسمی فجر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد موضوعی شدن جشنواره امسال گفت: اگر هنر را برای هنر بخواهیم نمی‌توان جشنواره‌ای مثل جشنواره تجسمی فجر را موضوعی کرد ولی اگر بحث پرداخت به هنر انقلاب یا هنر اسلامی و یا هر موضوع دیگر باشد، جریان فرق دارد.

وی خود را مخالف آزاد بودن موضوع در جشنواره تجسمی فجر دانست و بیان کرد: من از مخالفان وجود بخش آزاد در جشنواره تجسمی فجر هستم ولی اینکه چرا امسال جشنواره را موضوعی کرده‌اند، من نباید پاسخگو باشم بلکه باید شورای سیاستگذاری جواب این سوال را بدهد.

اسدی به درایت استفاده از موضوع ایثار و فداکاری برای بخش نقاشی جشنواره امسال اشاره کرد و گفت: موضوعی که برای بخش نقاشی درنظر گرفتیم یک موضوع عام است. عشق یک پدر به فرزند یا دوستی دو نفر و یا حتی فداکاری در کمک به یک پرنده همه و همه د رقالب این موضوع می گنجد و تنها به جنگ ربط ندارد.

وی بیان کرد: مهم‌ترین مساله‌ای که وجود دارد این است که شورای سیاستگذاری جشنواره به این نکته توجه نکرده‌اند که ما در ایران جایی برای آموزش هنر موضوعی نداریم. تنها دانشگاه شاهد بود که آن‌ هم سه سال است دانشجو نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: جشنواره تجسمی فجر چگونه از هنرمندان جوان ما می‌خواهد که در قالب هنر موضوعی کار کنند؛ جوانانی که تنها هنری که می‌شناسند هنر آزاد است. هنرمندان جوان ما از در قالب فکر کردن معذورند و وقتی قرارست در یک قالب خاص هنرنمایی کنند به عکس‌ها رجوع می‌کنند نه به ذهن خود و این یک آسیب بزرگ است.

دبیر بخش نقاشی پنجمین جشنواره تجسمی فجر امسال گفت: به عقیده من باید در کنار بخش موضوعی، بخش آزاد هم می‌گذاشتند و بعد دلیل گرایش به بخش آزاد را که همانا مراکز آموزشی هنر و ضعف آنهاست مورد بررسی قرار می‌دادند.

وی به آمار آثار امسال رجوع و تاکید کرد که قصد جشنواره پر کردن دیوارهای گالری‌ها نبوده است و در این‌باره گفت: 1495 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که در مرحله اول 275 کار انتخاب شد ولی وقتی اصل آثار به دستمان رسید تنها 36 کار را بر روی دیوار نصب کردیم زیرا من معتقد به پر کردن دیوارهای گالری نیستم.

اسدی در پاسخ به این پرسش که آیا برای جشنواره تجسمی فجر 36 اثر کم نیست؟ گفت: با این کار دو هدف را دنبال می‌کردیم؛ اول اینکه هنرمندان جوان یاد بگیرند که فراخوان را بخوانند و بر اساس آن اثر خلق کنند نه اینکه برای یک جشنواره به انبار خود مراجعه کرده و کاری از کارهای گذشته‌شان را بفرستند و دوم اینکه مسئولان هنری کشور به این نتیجه برسند که چرا این اتفاق افتاده که بر روی دیوار جشنواره تجسمی فجر تنها 36 کار آویخته شده است!

وی حمایت درست را راهبرد پیشرفت هنر دانست و بیان کرد: اگر قرارست از هنر و هنرمند حمایتی شود بهترست که درست انجام شود تا شاهد افول کمّی و کیفی آثار در جشنواره‌ای مثل جشنواره تجسمی فجر نباشیم.

این مدرس دانشگاه شاهد وجود دبیرخانه دائمی را تنها یک شوخی تلقی کرد و افزود: وقتی جشنواره پنجم تمام شود همه به استراحت می‌پردازند و در چند ماه مانده به جشنواره ششم همه به تکاپو خواهند افتاد. وجود دبیرخانه دائمی تنها برای تیتر رسانه‌ها خوب است وگرنه با واقعیت تطابق ندارد.

وی به سیاستگذاری های اشتباه در دوره‌های قبلی دولت و وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: مدیران تجسمی دوران اصلاحات هنرمندان جوان را از بدنه اصلی هنر انقلاب جدا کردند و اکنون با راه انداختن بازار مکاره کریستی و فروش چند اثر در این بازار، هنرمند جوان را از هنرمند انقلابی و هنر انقلابی دورتر می‌کنند تا آنجایی که هنرمند جوان امروزی حضور در جشنواره‌های دولتی را نمی‌خواهد و برای رزومه خود عار می‌داند که در جشنواره‌ای شرکت کند که متعلق به دولت است.

وی همه وزرای ارشاد این سی و سال را مقصر هرج و مرج در هنر دانست و بیان کرد: تمام وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام دولت‌های بعد از انقلاب باید پاسخگو باشند که چرا نتوانستند هنرمندان جوان را حفظ کنند تا آنجایی که برخی از آنها امروز می‌گویند که نمی‌خواهیم در بیوگرافی‌مان اسمی از جشنواره تجسمی فجر باشد.

اسدی در پایان در مورد برخی اختلافات در جریان برگزاری جشنواره تجسمی فجر میان فرهنگستان هنر و وزارت ارشاد بیان کرد: حوزه هنری، فرهنگستان هنر، وزارت ارشاد همگی باید در کنار هم کار کنند. هیچ کدام حق ندارد دیگری را با توجه به شرایطی که دارد حذف کند. هر نمایشگاهی که راه بیفتد ولو به بدترین شکل و بدترین کیفیت می‌تواند راه پیشرفت هنری را حتی برای یک عده باز کند.