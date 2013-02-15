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۲۷ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۴۹

ناصری خواستار شد:

آموزش های کشاورزی به زارعین بیشتر شود

آموزش های کشاورزی به زارعین بیشتر شود

ساری- خبرگزاری مهر: نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش کشاورزان در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناصری شامگاه پنجشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی استان اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی رویکرد همه جانبه را برای حمایت از بخش کشاورزی دارد.

وی با بیان اینکه سیاست در بخش کشاورزی باید مدون و استوار باشد، گفت: برخی از کشاورزان با استفاده از چند الگوی کشت  درزمین های زراعی خود هنوز به نتیجه ای مطلوبی دست پیدا نکردند.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: زمین های کشاورزی باید در همه فصول سال زیر کشت محصولات مختلف قرار گیرد و نباید زمین های بلااستفاده در استان وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه کشاورزان ما به شدت نیاز به ترویج و آموزش دارند، گفت: مسئولان بخش ترویج جهاد کشاورزی باید همواره در تمامی شرایط در کنار کشاورزان نسبت به آموزش و فراگیری علم روز در بحث کشاورزی اقدام کنند.

ناصری گفت: تسهیلاتی که در بخش کشاورزی اختصاص پیدا می کند بدون بروکراسی اداری در اختیار آنان قرار گیرد.

کد مطلب 1815274

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