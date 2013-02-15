آموزش های کشاورزی به زارعین بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناصری شامگاه پنجشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی استان اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی رویکرد همه جانبه را برای حمایت از بخش کشاورزی دارد.



وی با بیان اینکه سیاست در بخش کشاورزی باید مدون و استوار باشد، گفت: برخی از کشاورزان با استفاده از چند الگوی کشت درزمین های زراعی خود هنوز به نتیجه ای مطلوبی دست پیدا نکردند.



نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: زمین های کشاورزی باید در همه فصول سال زیر کشت محصولات مختلف قرار گیرد و نباید زمین های بلااستفاده در استان وجود داشته باشد.



وی با بیان اینکه کشاورزان ما به شدت نیاز به ترویج و آموزش دارند، گفت: مسئولان بخش ترویج جهاد کشاورزی باید همواره در تمامی شرایط در کنار کشاورزان نسبت به آموزش و فراگیری علم روز در بحث کشاورزی اقدام کنند.



ناصری گفت: تسهیلاتی که در بخش کشاورزی اختصاص پیدا می کند بدون بروکراسی اداری در اختیار آنان قرار گیرد.