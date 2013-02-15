کیومرث احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعاونی با دو هزار سهام دار مستحق ارائه خدمات بهتر به فرهنگیان است.



وی همچنین با اشاره به اینکه ساختمان فعلی این تعاونی تخریبی است، اظهارداشت: مکان فعلی تعاونی مزبور که در یکی از مدارس تخریبی دایر است در شان فرهنگیان این شهرستان نیست.



رئیس هئیت مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان صومعه سرا کمبود نقدینگی و کمرنگ تر شدن کالاهای یارانه ای را از عمده علل بروز مشکل در تعاونی مصرف فرهنگیان دانست و گفت: سرمایه در گردش این تعاونی در سال 600 میلیون تومان است.

وی افزود: ساختمان جدید در زمینی به مساحت 130 متر مربع و با رعایت تمام استانداردهای روز جهانی با زیر بنای 380 متر مربع در سه طبقه در حال احداث است.



احمدی اظهارداشت: برای این پروژه با 70 درصد پیشرفت فیزیکی تاکنون به غیر از خرید زمین 200 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است و پیش بینی می شود با وجود نوسانات قیمت برای تکمیل این پروژه به 100 میلیون تومان دیگر اعتبار نیاز باشد.

وی گفت: شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان صومعه سرا از بدو تاسیس تاکنون علیرغم مشکلات موجود، خدمات‌ و فعالیت های ارزشمندی را به جامعه فرهنگیان داشته است.



رئیس هئیت مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان صومعه سرا با اشاره به اینکه باید تلاش شود تا اعتماد فرهنگیان به تعاونی ها افزایش یابد، افزود: با بالا بردن حجم نقدینگی و پرداخت تسهیلات می توان سرمایه مالی تعاونی مصرف را افزایش داد.



وی در ادامه کمبود سرمایه‌ گذاری را مشکل اصلی تعاونی های مصرف فرهنگیان صومعه سرا عنوان کرد و بیان داشت: حمایت و همت بلند فرهنگیان این شهرستان باعث تسریع در احداث پروژه مزبور خواهد شد که این امر مستلزم تداوم افزایش سهام همکاران به مدت یکسال دیگر است.

احمدی همچنین از همکاران و سهامداران خواست تا همچون سابق تا تکمیل پروژه یاری گر هئیت مدیره باشند.