طرح افزایش مجازات قاچاق افغانها به ایران روی میز دولت

عزیز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طرحی را تدوین کرده ایم که بر اساس آن مجازات افرادی که اتباع غیرمجاز را از مرزها به داخل ایران قاچاق می‌کنند افزایش یابد.



وی افزود: متاسفانه هم اکنون تنها مجازات افرادی که اتباع غیرمجاز را به صورت قاچاقی وارد کشور می کنند توقیف خودرو است که کافی نیست و جوابگو نبوده است.



مدیرکل اتباع خارجه وزارت کشور گفت: پیشنهاد ما این است که نمایندگان مجلس در طرح پیشنهادی وزارت کشور ابتدا مصادره خودرو و بعد حتی دستگیری و حبس قاچاقچیان اتباع را لحاظ کنند.



کاظمی با بیان اینکه این طرح در معاونت حقوقی تدوین و پس از تائید وزارت کشور و تصویب در کمیسیون لوایح دولت برای تصویب نهایی به مجلس ارائه می شود یادآور شد: این طرح اکنون تمامی مراحل را پشت سرگذاشته و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و به زودی به مجلس تقدیم می شود.



مدیرکل اتباع خارجه وزارت کشور اظهار داشت: تمامی اتباع خارجه که در طرح ساماندهی شرکت کردند یا از کشور خارج شده و یا پاسپورت و گذرنامه موقت دریافت کردند و الباقی اتباع که در طرح شرکت نکردند به عنوان اتباع خارجه غیرمجاز اعلام شده و برابر قانون با آنها برخورد می شود. ما هر روز ورود غیرقانونی اتباع به کشور را داریم که نیروی انتظامی هم برابر قانون تلاش خود را برای جلوگیری از ورود اتباع انجام می دهد ولی برخی از آنها قاچاقی وارد ایران می شوند که امیدواریم با تصویب این طرح شاهد کاهش قاچاق اتباع غیرمجاز به کشور باشیم.