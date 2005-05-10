اسفنديار چهاربند ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، حجم اعتبارات عمراني استانها را براي سال تحصيلي جاري 7 ميليارد تومان اعلام كرد.

وي در عين حال اعتبارات ملي مدارس كاردانش را در سال تحصيلي 84-83 حدود ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: از اين اعتبار نيز حدود 80 درصد تخصيص داده شده است.

چهاربند در خصوص عدم جذب اعتبارات عمراني استانها با وجود نزديك شدن به پايان سال تحصيلي، گفت: مشكلات مالي دولت از جمله موانع جذب و تخصيص اين اعتبارات گرديده ، زيرا حجم پرداختي ها به قدري زياد است كه ناچار از اين منابع هم استفاده مي شود.

مديركل دفتر آموزش و پرورش كاردانش با تاكيد بر تجهيز و نوسازي هنرستانهاي كاردانش افزود: بسياري از اين هنرستانها داراي بافت فرسوده و قديمي بوده و نياز به بازسازي و نوسازي دارند. ضمن اينكه اين مدارس از كمبود تجهيزات و امكانات مورد نياز رنج مي برند و بايد سريعا نسبت رفع كمبودها اقدام شود.

چهاربند مجموع هنرستانهاي كاردانش را در سطح كشور حدود 2500 مدرسه اعلام كرد و گفت: قريب به اتفاق اين مدارس نيازمند توسعه و تجهيز هستند.



