رفع 21 ایراد لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست/ ارسال به شورای نگهبان

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست پس از چندین جلسه کار کارشناسی و بحث و گفتگو با حضور مسئولان سازمان بهزیستی و متخصصان، ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه داشت را برطرف کردند.

وی با اشاره به اینکه این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، گفت: پس از تصویب در صحن و رفع اشکالات لایحه حمایت از کودکان مجددا برای تایید و تصویب نهایی بزودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اجرای این لایحه روند واگذاری کودک به خانواده های متقاضی دارای صلاحیت را تسریع می بخشد.

به گفته وی، نمایندگان مجلس به منظور رفع ایراد شورای نگهبان مصوب کردند که دادگاهها در صورت عدم احراز صلاحیت سرپرستی پدر، مادر و یا جد پدری سرپرستی را به یکی از درخواست کنندگان با اخذ نظر مشورتی از سازمان بهزسیتی، واگذار کنند.

عزیزی با اشاره به اینکه در گذشته امکان واگذاری فرزندان بد سرپرست وجود نداشت، افزود: لایحه جدید امکان این امر را میسر کرده است.