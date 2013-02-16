حوزه های علمیه به جوانان مشاوره ازدواج می دهند

محمد صادق اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: تفاهم نامه ای با حوزه های علمیه با موضوع تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی بزودی بسته می شود که در این زمینه ارائه مشاوره از سوی حوزه را به عنوان یک اصل مطرح کردیم.

وی افزود : در نظر داریم از ظرفیتهای حوزه های علمیه استفاده کرده و بتوانیم در آینده نزدیک شاهد ازدواجهای بهنگام و پایدار باشیم.

اکبری درباره دلایل تاخیر ازدواج گفت: در حال حاضر 24 میلیون نفر از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند و تکلیف دولت در بحث ازدواج جوانان، توجه به زیر ساختهای اقتصادی است اما تاخیر در امر ازدواج لزوما بحث اقتصادی ندارد.

وی افزود: سازمان های مردم نهاد بازوی کمکی وزارت ورزش و جوانان برای بررسی و حل معضلات جوانان هستند.

به گفته این مقام مسوول، گام نخست تشکیل سمن ها ، تدوین نقشه جامعی برای ادامه راه بعد از ادغام دو سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی بود که در این زمینه تکلیف سمن ها از لحاظ صدور اعتبار نامه ها با امضای تفاهم نامه با وزارت کشور مشخص شد.

اکبری درباره اجرایی شدن قانون پنجم برنامه توسعه در حوزه جوانان توضیح داد: تمام برنامه های پنجم توسعه را عملیاتی کرده ایم و تکالیفی مثل تدوین لایحه ساماندهی امور جوانان، تدوین شاخصهای حوزه حوانان، ایجاد ردیف بودجه برای دستگاههای اجرایی در سال 92 و تشکیل ستاده ساماندهی امور جوانان به ریاست استانداران را مشخص کرده ایم.