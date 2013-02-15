سبک زندگی غربی هویت ملی را زیر سئوال برده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فنایی اشکوری ظهر پنج شنبه در نخستین همایش و نماشگاه ملی سبک زندگی اسلامی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: در سبک زندگی غربی تنوع طلبی و مصرف گرایی حرف اول را می‌زند.



پیشرفت صنعتی نشانه پیشرفت سبک زندگی نیست



وی با تاکید بر اینکه بسیاری از رفتار‌ها، حرکات و حتی حرف زدن‌های ما الگو برداری از سبک غربی است، گفت: ما چرا چیزهای خوب غرب را الگوبرداری نمی‌کنیم و دنبال حاشیه‌ها و کلیشه و ضعف‌های موجود درغرب هستیم.



این استاد دانشگاه با بیان اینکه کشور ما از لحاظ مصرف لوازم آرایشی و عمل بینی جز اولین هاست گفت: این‌ها همه نشانه الگوی برداری کور کورانه از ادا و اطوارهای غربی است.



فنایی با تاکید بر اینکه تقلید هویت اجتماعی و شخصیت فرهنگی و ملی ما را خدشه‌دار می‌کند، گفت: اگر به دنبال پیشرفت صنعتی و اقتصادی هستیم در واقع دنباله رو غربی‌ها برای قدرت نمایی هستیم.



وی با اشاره به اینکه زندگی جاری در جامعه رنگ و بوی سبک زندگی اسلامی را ندارد، گفت: صرف رعایت شعائر اسلامی و انجام فرائض دینی و مذهبی دلیلی بر زندگی اسلامی نیست.



سبک زندگی اسلامی در زندگی جامعه جاری نیست



عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) نوع دینداری و تربیت ما قابل نقد و تامل است، افزود: آیا در بازار ما که در ایام محرم سیاهپوش می‌شود، گرانفروشی و دروغ بیداد نمی‌کند؟ در کجای اسلام آمده است که جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود؟ آیا جمله نسیه نمی‌دهیم حتی به شما دوست عزیز جمله اسلامی است؟



فنایی با بیان اینک در بسیاری از جوامع دیگر با وجود عدم پذیرش دین اسلام نشانه‌های مسلمانی وجود دارد، گفت: باید در نوع دینداری خود تجدید نظر کنیم. دینداری که به رعایت شعائر و ظواهر نیست.



وی سبک زندگی ماتریالیستی را سبکی خود محور، دنیا گرا، بدون خدا و عاری از هرگونه نوع دوستی ارزیابی کرد و افزود: سبک زندگی با دینداری ما مرتبط است. فرق تحقیق و تقلید در این است که تقلید بدون هیچ گونه منطقی صورت می‌گیرد ولی تحقیق برای حقیقت جویی است و تلاش می‌کند با استدلال جنبه‌های مثبت را شناسایی کند.



فنایی سبک زندگی مادی را در مقابل اسلامی دانست و اظهار داشت: باید روی شیوه زندگی اسلامی اصرار ورزید، مسلمانی فقط داشتن اعتقادات نیست بلکه این اعتقادات باید به عمل تبدیل شود.

