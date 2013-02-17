دکتر سعید جبل عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح پاراواک توسط حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی شده است و اکنون تیمی از پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت و متخصصین حوزه بهداشت مشغول فعالیت هستند تا آن را وارد حوزه صنعت کرده و عملیاتی کنند.

وی با اشاره به طرح پاراوک تصریح کرد: پاراواک یک پروتز عصبی است که برای ایستادن و گام برداشتن بیماران ضایعات نخاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت این امکان را فراهم کردند.

به گزارش مهر، این سیستم یک میکروکامپیوتر قابل حمل با تراشه ریزپردازنده است که کار قشر حرکتی مغز انسان را در ایجاد و کنترل حرکت در اعضای فلج انجام می‌دهد و با ارسال سیگنالهای الکتریکی به اعصاب حرکتی باعث انقباض عضلات فلج شده و حرکت را در عضو فلج ایجاد و کنترل می‌کند ، با استفاده از این سیستم بیماران ضایعات نخاعی که دارای شرایط خاصی باشند می‌توانند بایستند و گام بردارند.