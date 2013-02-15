انتخابات پیش رو فرصتی برای عبور از بحران است

به گزارش خبرنگار مهر ،احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت ایران در پنجمین کنگره این تشکل که امروز جمعه در تهران برگزار شد، گفت: سیاست اصلاحات تعامل است امیدوارم برگزاری این کنگره مقدمه ای باشد برای گردهم آیی بزرگ اصلاح طلبان.

وی با بیان اینکه این حزب هنوز کاندیدای خاصی را برای انتخابات تعیین نکرده است، خاطر نشان کرد: رویکرد ما مشارکت با کاندیداهای اجماعی اصلاح طلبان است، یعنی کسانی که مردم می خواهند به آنها رای داده شود.

حکیمی پور با ارائه گزارشی از عملکرد حزب اراده ملت ایران در خصوص کار حزبی در ایران گفت: با وجود بی مهری هایی که نسبت به کار حزبی و سیاسی و تشکیلاتی در این کشور می شود و عده ای منافع خود را در تخریب احزاب و انجام فعالیت های بدون شناسنامه و غیر پاسخگو می دانند، همه ما واقفیم که کار سیاست ورزی کاری جمعی است.

وی با تاکید بر لزوم اهمیت کار حزبی در عرصه سیاست خاطر نشان کرد: اساسا کسی که می گوید من به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم و آن را افتخاری برای خودش تلقی می کند بایسته نیست به عرصه سیاست وارد شود. چنین ادعایی با اصول سیاست ورزی تعارض دارد.

حکیمی پور با اشاره به چالش های پیش روی کشور تصریح کرد: "کشور ما در شرایط حساسی به سر می برد" این جمله آنقدر در طول سه دهه گذشته تکرار شده که حساسیت نسبت به آن از بین رفته است اما چالش های عدیده داخلی و خارجی نیاز به چاره اندیشی اساسی و عاجل دارد.

وی افزود: کشمکش های پایان ناپذیر در ارکان نظام به شکل غیر عادی و غیر قابل توجیه می باشد که آثار تخریبی آن بر احدی پوشیده نیست.

وی در پایان با ابراز نگرانی از شرایط موجود خاطر نشان کرد: انتخابات پیش رو فرصتی برای عبور کم هزینه از بحران های موجود است و ما از همه می خواهیم با توجه به اصل تناسب مسئولیت و صلاحیت ایران ، اسلام ، مردم و نظام را دریابیند.