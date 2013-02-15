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۲۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

حمیدی:

افزایش 60 درصدی حضور شاعران در جشنواره شعر فجر/ارائه ۴۶ هزار اثر

افزایش 60 درصدی حضور شاعران در جشنواره شعر فجر/ارائه ۴۶ هزار اثر

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره بین المللی شعر فجر از افزایش 60 درصدی حضور شاعران در این جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حمیدی پنجشنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی شعر فجر گزارشی از این رویکرد فرهنگی ارائه کرد و گفت: این جشنواره از 17بهمن از جزیره خارک با حضور شاعران محلی و کشوری آغاز شده است و پس از برگزاری در ابوموسی، قشم، گلستان، قزوین، کرمان، همدان، اردبیل، خراسان رضوی و فارس جشنواره مناطق پایان یافته و هفتم اسفند اختتامیه آن در تالار وحدت با تقدیر از برگزیدگان برگزار می شود.

حمیدی با اشاره به افزایش 60 درصدی حضور شاعران در این جشنواره نسبت به سال گذشته اظهار داشت: دو هزار و 37 شاعر، 46 هزار و 841 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند.

وی ادامه داد: ۲۹ داور طی سه مرحله آثار ارسالی به دبیرخانه را مورد ارزیابی قرار دادند.

حمیدی گفت: امسال علاوه بر سبک های کلاسیک، سنتی، نیمایی، سپید، کودک و نوجوان، پژوهش بخش نقد هم به این جشنواره افزوده شد.

وی ادامه داد: برای اولین بار شاعران با حضور در مصلی های نماز جمعه در پاسخ به اهانت به پیامبر بزرگوار اسلام به مدح و ستایش رسول اکرم پرداختند.

کد مطلب 1815446

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