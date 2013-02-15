اجرای 891 پروژه با همکاری داوطلبان هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، فرح ناز رافع عصر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان جنوبی اظهارکرد:این پروژه ها با اعتبار 29 میلیارد و 733 میلیون ریال ارجا شده است.

وی بیان داشت: این پروژه های درچهار گروه مهارت، مشارکت، هدایت و حمایت به منظور برآورده کردن اصلی ترین نیاز های اقشار بی بضاعت در سطح کشور به ویژه مناطق محروم و کم برخوردار اجرا شده است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر عنوان کرد: 298 هزار و 335 نفر از خدمات حمایتی سازمان داوطلبان با اجرای این پروژه ها بهره مند شده اند.

رافع از رشد 21 درصد پروژه های اجرا شده توسط داوطلبان خبر داد و افزود: همچنین با 145 سازمان مردم نهاد تفاهم‏‎نامه هایی امضا شده که نتیجه آن اجرای 75 پروژه با اعتبار 822 میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به رشد 200درصدی خدمات سازمانهای مردم نهاد با جمعیت هلال احمر گفت: حدود 20 هزار نفر نیز از مزایای این طرحها استفاده کرده اند.

وی همچنین به رشد 35 درصدی کمهای نقدی و غیر نقدی به نیازمندان به استثناء کمک به زلزله زدگان در آذربایجان و زهان اشاره کرد و گفت: بیش از 471 میلیارد ریال از ابتدای امسال به نیازمندان کمکهای نقدی و غیر نقدی اعطا شده است.

رافع با اشاره فعالیت 700 هزار داوطلب در جمعیت هلال احمر کشور بیان کرد: 63 درصد داوطلبان را زنان تشکیل می دهند.

عیدانه هلال احمر به خانواده های بد سرپرست و بی سرپرست

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر از اجرای طرح ملی فرشتگان رحمت در آستانه سال نو خبر داد و گفت: در قالب این طرح به خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست سبدهای کالایی ارائه می شود.

وی عنوان کرد: امیدواریم با کمک خیران اقلام مورد نیاز افراد و خانوارهای بی‌سرپرست و بدسرپرست در شب عید تامین شود.

رافع با بیان اینکه خانوارهای نیازمند از طریق نیروهای داوطلب مورد شناسایی قرار می‌ گیرند، تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر اقدام به کمک به خانوارهایی می‌کند که تحت پوشش هیچ یک از سازمان‌های حمایتی ازجمله کمیته امداد و بهزیستی نباشند.

به گفته وی طی فراخوانی از خیران، اصناف و شرکت‌های مالی و تجاری در راستای این عمل خداپسندانه دعوت شده است.

وی با بیان اینکه سالانه 44 طرح از سوی سازمان داوطلبان برای ارائه خدمات به نیازمندان در کشور اجرا می شود، تصریح کرد: هم اکنون بیش از سه هزار و 400 خانه داوطلبی در سطح کشور فعال شده است.

وی ادامه داد: طرح نیابت این سازمان در تمام خانه‌ های داوطلب و شعب هلال احمر سراسر کشور برای ارائه خدمات از جمله خدمات پزشکی برای افراد نیازمند که توسط شخصی که نیابت مسئولیت ارائه این گونه خدمت را براساس توانمندی‌هایش می ‌پذیرد اجرا می ‌شود.

وی افزود: در طرح حامیان سازمان داوطلبان هلال احمر نیز افراد توانمند ماهانه می ‌توانند به بیماران در زمینه هزینه‌های درمانی یا در زمینه هزینه‌ های تحصیلی به فرزند خانواده‌های نیازمند کمک کنند.

رافع تصریح کرد: در طرح کرامت نیز افراد می ‌توانند هزینه‌های دیگر خانواده نیازمند از جمله هزینه‌ های تحصیلی دانش‌آموز آن خانواده را تامین کنند.

وی همچنین به اجرای طرح خیر ماندگار در نیمه دوم اسفند ماه اشاره کرد و گفت: در این طرح بهترین فرد، شرکت حقوقی که بیشترین کمکها را به جمعیت داشته است تندیس خیر ماندگار اهدا خواهد شد.

وی طرح های متنوع سازمان داوطلبان در زمینه توانمند سازی روستائیان از جمله اعزام کاروان سلامت، برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعیت بهداشت و پیشگیری از بیماری ها، امداد و کمک های اولیه و طرح داوطلب کار روستا را از دیگر طرح های سازمان داوطلبان برشمرد.

راه اندازی 33 پایگاه امداد و نجات توسط خیرین

وی با بیان اینکه هلال احمر دارای دو ماموریت امداد و نجات و انجام عملیات‌های بشردوستانه است، گفت: ما طبق اساسنامه هلال احمر برای رفع نیاز محرومان تلاش می ‌کنیم.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر از راه اندازی 33 پایگاه داوطلبی طی 9 ماهه سال جاری با کمکهای خیرین خبر داد و گفت: همچنین خیرین سه درمانگاه را در سطح کشور برای نیازمندان راه اندازی کرده اند.

وی با بیان اینکه اغلب فعالیت های هلال احمر مرهون خدمات داوطلبانه است، گفت: رسانه های نقش موثری در انعکاس اخبار و جذب خیرین و داوطلبین به جمعیت هلال احمر داشته اند.