داوران هنرهاي تجسمي نمايشگاه سراسري بسيج معرفي شدند

محمد دارايي مديرنمايشگاه سراسري آثار تجسمي بسيج اسامي داوران دومين دوره نمايشگاه را به اين ترتيب اعلام كرد : داوران بخش خوشنويسي ، ناصرجواهر پور، ؟ ناصرنوروزي منش، يوسف افشار ، فريد سرمست ورضا صفري
داوران بخش نقاشي گرافيك وهنرهاي سنتي : دكتربزاد بيگلري ، عليرضا اسكندري ، حسين عصمتي ، محمد اسدي ومحسن سليماني
وي افزود : دومين نمايشگاه سراسري آثار تجسمي بسيج از23ارديبهشت ماه جاري تا سوم خرداد با حضورصدها هنرمند بسيجي ازسراسركشور درمحل فرهنگسراي بهمن برگزار مي شود .
دارايي گفت : بنا به پيش بيني ستاد برگزاري نمايشگاه آثار تجسمي بسيج ، دراين دوره نمايشگاه 44 هنرمند بسيجي دررشته هاي خوشنويسي و نقاشي خط ، نقاشي ، كاريكاتور ، عكاسي ، هنرهاي سنتي ، گرافيك و حجم جايزه مي گيرند .
وي افزود : نمايشگاه آثار تجسمي بسيج به همت معاونت فرهنگي وپرورشي مقاومت بسيج با همكاري فرهنگسراي بهمن برپا مي شود .
