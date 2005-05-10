۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۵۶

داوران هنرهاي تجسمي نمايشگاه سراسري بسيج معرفي شدند

داوران بخشهاي مختلف خوشنويسي ، نقاشي ، گرافيك ، حجم ، هنرهاي سنتي دومين نمايشگاه آثار تجسمي بسيج معرفي شدند .

محمد دارايي مديرنمايشگاه سراسري آثار تجسمي بسيج اسامي داوران دومين دوره نمايشگاه را به اين ترتيب اعلام كرد : داوران بخش خوشنويسي ، ناصرجواهر پور، ؟ ناصرنوروزي منش، يوسف افشار ، فريد سرمست ورضا صفري

داوران بخش نقاشي گرافيك وهنرهاي سنتي : دكتربزاد بيگلري ، عليرضا اسكندري ، حسين عصمتي ، محمد اسدي ومحسن سليماني

وي افزود : دومين نمايشگاه سراسري آثار تجسمي بسيج از23ارديبهشت ماه جاري تا سوم خرداد با حضورصدها هنرمند بسيجي ازسراسركشور درمحل فرهنگسراي بهمن برگزار مي شود .

دارايي گفت : بنا به پيش بيني ستاد برگزاري نمايشگاه آثار تجسمي بسيج ، دراين دوره نمايشگاه 44 هنرمند بسيجي دررشته هاي خوشنويسي و نقاشي خط ، نقاشي ، كاريكاتور ، عكاسي ، هنرهاي سنتي ، گرافيك و حجم جايزه مي گيرند .

وي افزود : نمايشگاه آثار تجسمي بسيج به همت معاونت فرهنگي وپرورشي مقاومت بسيج با همكاري فرهنگسراي بهمن برپا مي شود .

