پروفسور امید صفی محقق دانشگاه هاروارد و استاد دانشگاه کارولینای شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مؤلفه‌های سبک زندگی غربی گفت: از گذشته در مقابل تقسیم بندی دوگانه جامعه انسانی به دو قلمروی "غربی" و "شرقی" و اینکه سبک زندگی را به غربی و شرقی تقسیم‌بندی بکنم مقاومت کرده ام.

وی در ادامه افزود: همچنین اینکه جهان بینی‌ها را به شرقی و غربی تقسیم کنم مقاومت کرده‌ام. برای این مقاومت نیز دلیل دارم.

مؤلف خاطرات محمد(ص) تصریح کرد: تصور من این بود که چنین تقسیم بندی منجر به کاریکاتوریزه کردن انسان می شود و تصریح کننده چیزی هم نیست.

وی در ادامه یادآور شد: بر این اساس مایل هستم دلایل خود را در خصوص این مقاومت بیان کنم. به هر حال باید گفت که زندگی در بیشتر جوامع غربی برای مطالعه جالب و جذاب هستند. روی هم رفته باید گفت که اروپا به طور گسترده ای سرزمین سکولار است.

صفی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که مردم ایالات متحده آمریکا یکی از مذهبی ترین جوامع در دنیا بر اساس معیار اعتقاد به خدا و انجام کارهای مذهبی به صورت هفتگی به شمار می روند.

مؤلف مسلمانان پیشرو در ادامه تأکید کرد: در همین حال باید توجه داشت که مردم در غرب و به ویژه در ایالات متحده آمریکا به نوع شدیدی از مصرف گرایی مبتلا هستند.

وی تأکید کرد: به طور فزاینده‌ای بسیاری از مردم در غرب در زندگیشان احساس پوچی می‌کنند. بر این اساس آنها سعی می‌کنند که این خلاً را به وسیله مادیات پر کنند.

محقق دانشگاه هاروارد افزود: مؤلفه و فاکتور دیگر فراوانی تکنولوژی ارتباطی است. برای نمونه می توان به تلفن همراه و فیس بوک اشاره کرد.

استاد دانشگاه کارولینای شمالی تأکید کرد: به طور طنزآمیزی مردم ابزارهای ارتباطی بیشتری با یکدیگر دارند و در عین حال حرفهای معناداری نداریم برای همدیگر عرضه کنیم.

صفی در پایان گفت: بر این اساس بسیاری از مردم آمریکا به دنبال شیوه‌ها و روشهای عمیق تر و معناداری از ارتباطات و تعامل با یکدیگر هستند اما از اینکه چگونه آنرا محقق کنند اطمینان ندارند.

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