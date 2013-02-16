به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تحقیقاتی دانشگاه آکسفورد اعلام کرد که این فناوری می تواند ظرف 15 سال در اکثر اتومبیلهای تولید شده مورد استفاده قرار گیرد.

این اتومبیل رباتی به عنوان اتومبیل الکترونیکی نیسان لیف دارای دوربینهای کوچک و لیزرهایی است كه در شاسی آن تعبیه شده است.

وقتی که اتومبیل به صورت دستی حرکت می کند، لیزرها و دوربینها به عنوان چشمهای اتومبیل حرکت می کند، مدل سه بعدی از اطراف خود ترسیم می کنند و این داده ها به رایانه ای ارسال می شود که در اتومبیل قرار داده شده است.

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این اتومبیل می تواند جاده ها و حومه ها را به خاطر بسپارد و در مسیرهای آشنا رانندگی می کند. اتومبیل رباتی از طریق آی پد روی داشبورد از راننده می پرسد که آیا می خواهد رانندگی اتوماتیک باشد و با لمس صفحه و در صورت پاسخ مثبت، اتومبیل کنترل را برعهده می گیرد.

یک لیزر در قسمت زیر سپر جلویی مسیر را 13 بار در ثانیه تا فاصله 50 متری و با زاویه دید 85 درجه ای برای مشاهده موانعی چون عابران پیاده، دوچرخه سوارها، سایر ماشینها اسکن می کند.

اگر این اتومبیل یک مانع مشاهده کند، سرعت را کم کرده و متوقف می شود. راننده نیز می تواند پدال ترمز را فشار دهند و چون سیستم کنترل کنونی عملکرد موتور ، کنترل رایانه را در هر زمان که بخواهد متوقف کند.

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یکی از محققان دانشگاه آکسفورد سیستم ناوبری جدید اتومبیل رباتی را نشان می دهد

دانشمندان طراح این سیستم اظهار داشتند که سیستم این اتومبیلهای رباتی بسیار برتر از سیستم ناوبری ماهواره ای است چرا که دقت این رباتها بیشتر است و از سوی دیگر این اتومبیلها برای فهمیدن این که در کدام نقطه نقشه قرار دارند نیازی به ماهواره های ناوبری ندارند.

این نمونه اولیه با قیمت 7760 هزار دلار ارزان قیمت تر از مدلهایی است که تاکنون ارائه شده است و هدف نهایی تولید اتومبیلهایی با قیمت 150 دلار در آینده نزدیک است.

پل نیومن از دانشگاه آکسفورد به عنوان رئیس این پروژه تحقیقاتی از دپارتمان علوم مهندسی اظهار داشت که این فناوری می تواند برای رانندگانی که باید از مسیرهای ثابتی عبور کنند بسیار موثر باشد.

وی افزود: ما روی اتومبیلهای کم هزینه با سیستم ناوبری دقیق کار می کنیم که وابسته به چی پی اس نباشد و با حسگرهای دقیقی کار کند که همواره قیمت آنها رو به کاهش است. به جای تصور کردن این که برخی از اتومبیلها خودشان تمام مدت رانندگی می کنند می توانیم زمانی را تصور کنیم که تمام اتومبیلها می توانند گاهی اوقات کنترل را دردست گیرند.

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یک ضربه روی صفحه نمایش موجب می شود که ربات کنترل وسیله نقلیه را به عهده بگیرد

سال گذشته گوگل اعلام کرد که یک اتومبیل بدون راننده طراحی کرده است که می تواند بیش از 225 هزار کیلومتر از جاده های آمریکا را پوشش دهد.

این اتومبیل رباتی دارای حسگرهای کمتر و به شدت به نقشه سه بعدی خیابان متکی است.

مرحله بعدی تحقیقات تولید اتومبيلهایی است که جریان پیچیده ترافیک را تشخیص داده و درک می کند و می توانند برای انتخاب مسیرها تصمیم گیری کند.

نیومن افزود: هنوز هم کارهای بسیاری باید برای پیشرفت این پروژه انجام دهیم، این پروژه نشان دهنده پتانسیل سیستمهای رباتی و ایمن شدن سفرهای جاده ای است.

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اتومبیل می تواند کنترل کامل رانندگی در جاده های آشنا را برعهده گیرد

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اتومبیل رباتی می تواند افراد را در جاده ها حس کرده و حرکت را متوقف کند

این اتومبیل رباتی با اتومبیل گوگل متفاوت است، حسگرهای این اتومبیل کمتر و میزان وابستگی آن به نقشه سه بعدی خیابانی بیشتر است.

به علل سلامتی، ایمنی، حقوقی و بیمه ای این اتومبیل تاکنون در جاده های شخصی آزمایش شده است. اما درحال حاضر این دانشمندان رایزنی هایی را با وزارت حمل و نقل بریتانیا آغاز کرده تا آزمایش آن را در جاده های شهری نیز تحقق بخشند.