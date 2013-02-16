  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

آغاز فعالیت اولین دانشگاه تک جنسیتی در استان همدان

آغاز فعالیت اولین دانشگاه تک جنسیتی در استان همدان

با انتصاب مسؤل راه اندازی دانشگاه دخترانه نهاوند از سوی وزیر علوم، روند اجرایی ارتقاء مجتمع آموزش عالی نهاوند به دانشگاه و استقلال آن از دانشگاه بوعلی سینا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر عبداله عطایی را به عنوان مسؤل راه اندازی دانشگاه دخترانه نهاوند منصوب کرد.

بدین ترتیب مجتمع آموزش عالی نهاوند که از حدود سال 1380 در قالب دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی نهاوند فعالیت خود را زیر نظر دانشگاه بوعلی سینا آغاز کرده بود، به دانشگاه ارتقاء یافته و به عنوان پنجمین دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان همدان فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

این دانشگاه هم اکنون دارای5 رشته در قالب سه دانشکده و حدود 300 دانشجوی دختر است و اولین دانشگاه تک جنسیتی دولتی در سطح استان همدان خواهد بود.

کد مطلب 1815569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها