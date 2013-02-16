آغاز فعالیت اولین دانشگاه تک جنسیتی در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر عبداله عطایی را به عنوان مسؤل راه اندازی دانشگاه دخترانه نهاوند منصوب کرد.

بدین ترتیب مجتمع آموزش عالی نهاوند که از حدود سال 1380 در قالب دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی نهاوند فعالیت خود را زیر نظر دانشگاه بوعلی سینا آغاز کرده بود، به دانشگاه ارتقاء یافته و به عنوان پنجمین دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان همدان فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

این دانشگاه هم اکنون دارای5 رشته در قالب سه دانشکده و حدود 300 دانشجوی دختر است و اولین دانشگاه تک جنسیتی دولتی در سطح استان همدان خواهد بود.