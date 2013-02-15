به گزارش خبرنگار مهر، 10 دقیقه مانده به آغاز بازی دو تیم استقلال تهران و فجرسپاسی شیراز کارلوس کی‌روش در ورزشگاه حافظیه حاضر شد و با استقبال تماشاگران حاضر در ورزشگاه مواجه شد.

به محض اینکه تماشاگران از حضور سرمربی تیم ملی در استادیوم حافظیه باخبر شدند، شعار در حمایت سیدمهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال آغاز شد و از سرمربی تیم ملی درخواست کردند که این دروازه‌بان باید با شماره یک تیم ملی در تمامی مسابقات حاضر باشد.

دقایقی قبل ازشروع بازی نیز یکی از تماشاگران طرفدار استقلال وارد زمین چمن شد و شال آبی رنگی را به گردن رحمتی انداخت که پس از این کار ماموران یگان ویژه این تماشاگر را به بیرون از زمین هدایت کردند.

برخورد مناسب مامورین یگان ویژه با این تماشاگر باعث شد که دقایقی تماشاگران یگان ویژه نیروی انتظامی را تشویق کنند.

اسکوربرد ورزشگاه حافظیه برای اولین بار هنگام پخش اسامی بازیکنان دو تیم حک و اسامی بازیکنان را به نمایش درآورد اما پس از اتمام این اسامی تنها آرم دو باشگاه و نتیجه مسابقه بر روی آن حک شده است.

آپارتمان روبروی ورزشگاه حافظیه که همیشه در هنگام بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس در شیراز شاهد به تصویر کشیدن عکسی از بازیکنان قدیمی تیم فجر روی دیوار آن بود، در این بازی بیلبوردی از بسیج ورزشکاران به جای پوستر بازیکنان بر روی آن نصب شده است.