حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن اقتدار نظام را بیشتر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین عبادی- سیاسی نماز جمعه قزوین در مسجد نبی با حضور گسترده مردم برگزار شد.

حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین گفت: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن اقتدار ایران اسلامی را بار دیگر به جهانیان نشان داد و دشمنان را ناامید کرد.

وی افزود: حضور پرشور و بانشاط مردم در این راهپیمایی بازتابی گسترده ای در رسانه های داخلی و خارجی داشت و مردم در شرایط سخت اقتصادی بار دیگر به صحنه آمدند و با آرمان های نظام اسلامی، امام راحل و مقام رهبری تجدید بیعت کردند.

حجت الاسلام عابدینی تصریح کرد: این راهپیمایی که در شهرها و روستاهای سراسر کشور با نشاط خاصی برگزار شد، به دشمنان فهماند که مردم هرگز انقلاب و رهبر خود را تنها نخواهند گذاشت و در صیانت از آرمان های آن مسلمان و جدی هستند.

وی یادآور شد: اخلاص مردم موجب شد حتی کسانیکه با رهبری همراه نبودند در این حرکت پرشور مردمی شرکت کنند و به نظام نزدیک شوند که امیدواریم این روحیه در همه صحنه ها حفظ شود.

حفظ وحدت و دوری از اختلاف ضرورت جامعه ما است

امام جمعه موقت قزوین دوری از اختلافات را در شرایط کنونی ضروری دانست و گفت: با تاکید امام راحل و مقام رهبری مسئولان و مردم باید همدل باشند و با دوری از اختلافات به حفظ وحدت کمک کنند.

حجت الاسلام عابدینی در ادامه خطبه های خود در نماز به بیداری مردم بحرین اشاره کرد و یادآور شد: علی‌رغم فشارهای گسترده در بحرین مردم این کشور با جدیت و شور و نشاط انقلابی در مقابل آمریکا ایستاده اند و باید بدانند دل های مسلمانان جهان نیز با آنها است و به لطف الهی پیروز خواهند شد.

وی با انتقاد از مواضع عربستان و ترکیه علیه مردم بحرین اظهار داشت: متاسفانه این کشورها با تجهیز سلاح، نیرو و تامین منابع مالی با تروریست ها همکاری می کنند تا مردم این کشور به خواسته بحق خود نرسند اما باید بدانند ظلم به مردم بحرین و سوریه به زیان جهان اسلام است و آنها باید در این حرکت ضد مردمی خودداری کنند تا این آتش دامن آنها را نگیرد.

امام جمعه موقت قزوین در خصوص سالروز ولادت امام حسن عسگری(ع) مطالبی بیان کرد و با تبریک میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی از مقام علمی و دینی آن حضرت تجلیل کرد.

عابدینی همچنین یاد سردار شاکری رئیس ستاد بازسازی لبنان که بدست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است را نیز گرامی داشت.